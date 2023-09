Apple Karten: Look Around jetzt in Österreich verfügbar

Seit April 2022 ist Look Around in Apple Karten in Deutschland verfügbar, seit Sommer 2022 sogar in ganz Deutschland. Nachdem Apple in Österreich seine Kameras auf den Weg geschickt hat, ist mit etwas Verspätung Look Around ab sofort auch in komplett Österreich verfügbar. Sogar in Österreichs kleinster Gemeinde Gramais.

Look Around, auch mit Umsehen bezeichnet, ist das Pendant zu Google Street View. In der Karten-App kann man über das Fernglas-Symbol 360°-Panoramaansichten anzeigen, um einen virtuellen Spaziergang durch die Straßen machen zu können. So kann man sich einfacher orientieren sowie Orte und Sehenswürdigkeiten schon vorab „begehen“.

Alle Orte und Städte sind für Look Around optimiert, probiert die Funktion einfach mal aus. Im Gegensatz zu Google Street View ist Apples Umsehen-Funktion sowohl in Deutschland als auch in Österreich für alle Gemeinden und Städten zugänglich.

Keine Fahrradnavigation in Österreich

Wer in Österreich mit dem Rad unterwegs ist, muss weiterhin auf optimierte Fahrradrouten verzichten. Stellt man sich eine Route zusammen und wählt das Fahrradymbol aus, wird lediglich angezeigt, dass keine Routen in Österreich verfügbar sind.

Danke Patrick!