Apple kündigt iPhone 15-Keynote für den 12. September an

Jetzt ist es also offiziell. Apple wird am 12. September in Cupertino die nächste iPhone-Generation vorstellen. Die Einladung trägt den Slogan „Vorfreu dich.“ (Englisch: „Wonderlust.“). Erwartet werden die neuen Modelle iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (möglicherweise auch iPhone 15 Ultra genannt). Gleichzeitig wird auch die nächste Apple Watch-Generation vorgestellt.

Das Apple-Event startet um 19 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewöhnlich online übertragen. Die Keynote wird abermals vorab aufgezeichnet und als Video abgespielt, wobei auch zahlreiche Medienvertreter und Vertreterinnen vor Ort mit dabei sein dürfen und sich die Geräte nach der Keynote ansehen können.

Erwartete Neuerungen des iPhone 15

Die Gerüchte besagen, dass die iPhone-Modelle einen neuen Action Button statt eines Stummschalters anbieten, der bis zu neun Funktionen unterstützt. Dabei soll es sich nicht mehr um einen physikalischen Schalter handeln, sondern um einen Button, der durch Vibrationen der Taptic Engine Klicks simuliert. Gleichzeitig sollen die Pro-Modelle einen Titan- statt Edelstahlrahmen erhalten, neue Chips sind ebenfalls den Pro-Varianten vorbehalten.

Alle iPhone 15-Modelle stellen auf USB-C um, wobei nur das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max schnelle USB 3.2 oder sogar Thunderbolt Geschwindigkeiten bieten. Die Standard-Modelle sollen weiterhin auf USB 2.0 setzen. Verbesserungen für die Kamera werden erwartet, ebenso neue Farben. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen in Grün, Blau, Gelb, Orange, Schwarz und Pink verfügbar gemacht werden, beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max soll die neue Farbe Titan Grau die goldenen Variante ablösen. Das Pro-Modell wird es zudem in einem neuen Dunkelblau sowie Silber und Schwarz geben.

Bleibt abzuwarten, wie genau die Gerüchteküche und die bekannten Apple-Leaker gearbeitet haben und welche Vorhersagen wirklich zutreffen.

iPhone15: Live-Ticker und ausführliche Berichterstattung

Wir werden das Event natürlich mit einer ausführlichen Berichterstattung begleiten. Wer die Keynote nicht ansehen kann oder mit der englischen Sprache nicht so gut zurecht kommt, kann sich in unseren Live Ticker klicken, den wir wie gewohnt am Keynote-Tag für euch anbieten. Gleichzeitig könnt ihr alle Neuerungen und Details zu den kommenden Geräten bei uns direkt nach der Vorstellung nachlesen.

Die Frage an euch: Plant ihr eine Neuanschaffung? Steht für euch dieses Jahr ein Upgrade an?