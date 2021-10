Apple kündigt Special Event für den 18. Oktober an

Nun ist die Katze aus dem Sack: Am kommenden Montag findet endlich die nächste Apple Keynote statt. Die digitalen Einladungen für das Special Event, das erneut als Video-Stream aus dem Apple Park übertragen wird, wurden heute verschickt.

Die Keynote trägt den Titel Unleashed und wird am 18. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Was man auf der Keynote erwarten kann, das dürfte ebenfalls klar sein: Nach der Vorstellung von iPhone, Apple Watch und iPad (mini) sollte nun die Mac-Sparte im Mittelpunkt stehen.

Dazu passt die Information, dass die Verfügbarkeit des MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirm seit Beginn der Woche äußerst schlecht ist – einige Modelle sollen erst im Dezember geliefert werden. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass eine neue Generation in den Startlöchern steht.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021