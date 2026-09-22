Apple kürzt bei Fitness+: Weniger Audio und erste Entlassungen

Bei Apple wird beim Fitnessdienst Fitness+ offenbar der Rotstift angesetzt. Nach Informationen vom Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters hat das Unternehmen vergangene Woche eine kleine Zahl von Beschäftigten entlassen. Besonders betroffen ist der Audiobereich von Fitness+, darunter Angestellte, die Inhalte für die Apple Watch und Workouts ohne Video produzieren.

Für die Nutzer und Nutzerinnen von Apple Fitness+ dürfte vor allem eine Änderung spürbar werden: Neue Audioinhalte für Spaziergänge und Läufe sollen künftig deutlich seltener erscheinen. Komplett verschwinden die Formate nach aktuellem Stand allerdings nicht. Apple scheint vielmehr die Produktion zurückzufahren und damit laufende Kosten zu reduzieren.

Der Schritt kommt nicht völlig überraschend. Fitness+ steht schon seit einiger Zeit intern auf dem Prüfstand. Der Dienst verursacht kontinuierlich Produktionskosten und muss regelmäßig neue Inhalte liefern, während gleichzeitig offenbar immer weniger Abonnements abgeschlossen werden. Seit einiger Zeit wird Fitness+ zudem gemeinsam von Apples Dienstechef Eddy Cue und Gesundheitschefin Sumbul Desai verantwortet.

Ausbau trotz Sparmaßnahmen

Noch Anfang des Jahres hatte Apple Fitness+ eigentlich weiter ausgebaut. Neue Trainingsprogramme, zusätzliche Herausforderungen und frische Audiofolgen sollten für mehr Aktivität auf der Plattform sorgen. Im Januar bewarb Apple außerdem direkt in der Fitness-App eine zweiwöchige kostenlose Testphase. Nun folgt ausgerechnet im Audiobereich der erste sichtbare Sparkurs.

Spannend ist auch die engere Verzahnung mit Apples Gesundheitsbereich. Fitness+ und Health liegen inzwischen organisatorisch näher beieinander, was langfristig zu einer stärkeren Integration führen könnte. Die überarbeitete Health-App soll künftig unter anderem Videoclips enthalten, die Gesundheitsthemen und Messwerte erklären. Dass Fitness+ tatsächlich vollständig in Health aufgeht, ist bislang allerdings nicht angekündigt.

Für die kommenden Monate zeichnet sich damit zunächst vor allem eine geringere Schlagzahl bei den Audioformaten ab. Wie weit Apple darüber hinaus bei Personal, Produktion oder dem Umfang von Fitness+ kürzen wird, ist derzeit offen. Eine unmittelbare Einstellung des Dienstes steht nach den bisherigen Informationen nicht bevor.