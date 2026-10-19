Jetzt ist es auch offiziell: Apples Mac- und iPad-Event findet am 28. Oktober in Los Angeles statt. Die Einladung trägt den Namen „Pro and Tell“, sodass die Bezeichnung „Ultra“ jetzt wohl völlig vom Tisch ist. Das Wortspiel erinnert nicht zufällig an „Show and Tell” und dürfte auf neue Pro-Geräte anspielen.

Mittwoch, 28. Oktober: Das steht noch aus

Die Veranstaltung findet in Los Angeles statt, die um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet. Zu diesem Zeitpunkt könnten daher auch die Pressemitteilungen zu den neuen Produkten online gehen. Eine klassische Keynote ist allerdings nicht zu erwarten. Ähnlich wie zuletzt bei HomeView, HomePod und Apple TV dürften stattdessen die geladenen Journalisten die Geräte direkt vor Ort ausprobieren und ihre ersten Eindrücke schildern.

Das könnte Apple zeigen

Den Gerüchten zufolge hat Apple gleich mehrere Neuheiten in petto:

ein neues MacBook Pro mit OLED-Touchscreen-Display

ein MacBook Pro der Einstiegsklasse mit M6-Chip

einen iMac mit M6-Chip

ein iPad mini mit OLED-Display

Wann die Geräte in den Handel kommen, ist noch offen. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hatte jedoch angedeutet, dass das OLED-MacBook-Pro und weitere Geräte bereits am Freitag, dem 6. November, erhältlich sein könnten.