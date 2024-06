Apple legt den Beats Pill Lautsprecher neu auf

In der Gerüchteküche wurde bereits gemunkelt, nun können wir offiziell Vollzug vermelden: „Der legendäre Beats Pill im zeitlosen ikonischen Design ist zurück“, so zumindest die heutige Ankündigung von Apple. In Deutschland müssen wir uns allerdings noch eine ganze Weile gedulden, denn zuerst startet der neue Lautsprecher in anderen Ländern.

Der Beats Pill Lautsprecher kann ab heute in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA und ab dem 6. August 2024 in über 90 weiteren Ländern, darunter auch Deutschland, im Apple Online Store bestellt werden. Für 169,95 Euro wird es den Lautsprecher in drei verschiedenen Farben geben: Mattschwarz, Signalrot und Champagner.

„Beats Pill ist zurück und besser als je zuvor – mit ausgezeichnetem Klang, ganztägiger Akkulaufzeit und praktischen Funktionen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple. „Von den beliebten Pill Characters bis hin zu Cameos in den weltweit am meisten angeschauten Musikvideos, ist die originale Beats Pill ein Phänomen der Popkultur. Wir freuen uns sehr, den Fan-Liebling komplett überarbeitet zu haben und mit neuen Features in seinem unverwechselbaren Design zurückbringen zu dürfen.“

Die wichtigsten Features von Beats Pill auf einen Blick

Schutz vor Staub und Wasser nach IP67

Audio und Aufladen über USB-C

iOS- und Android-Kompatibilität

bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

zehn Minuten laden für zwei Stunden Wiedergabe

10 Prozent leichter als der Vorgänger

inklusive „Wo ist?“

zwei Beats im Stereo-Modus koppeln