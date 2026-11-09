Apple liefert iOS 27.2.1 und weitere Updates für seine Geräte

Apple startet mit einer Runde Updates in die neue Woche. Heute Abend wurden etliche Aktualisierungen zum Download freigeben. Auf das große Update und iSO 27.3 müssen wir uns noch etwas gedulden, stattdessen steht unter anderem iOS 27.2.1 für das iPhone bereit.

„Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone“, heißt es in der Software-Aktualisierung zum jüngsten Update. In den kommenden Stunden dürfte Apple seine Support-Webseite aktualisieren und genauere Details zur den behobenen Sicherheitslücken veröffentlichen.

Und es gibt natürlich noch weitere Updates. Das iPad hat iPadOS 27.2.1 erhalten. Außerdem hat Apple macOS Sequoia 15.8.3 und macOS Tahoe 26.7.3 sowie das aktuelle macOS Golden Gate 27.2.1 veröffentlicht. Auch watchOS 27.2.1 für die Apple Watch und visionOS 27.2.1 für Apple Vision Pro wurden soeben veröffentlicht.