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Apple Music Classical: Neues Logo und optimiertes Design

Blau statt Rot

Freddy1 Kommentar zu Apple Music Classical: Neues Logo und optimiertes Design
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Apple Music Classical

Apple Music Classical, die App für klassische Musik, liegt jetzt in Version 4.1 zum Download bereit. Apple spendiert der App ein neues Logo sowie ein angepasstes Design. Alle Änderungen im Überblick.

Damit sich die Klassik-Version weiterhin von Apple Music unterscheiden lässt, behält das Logo den Violinschlüssel bei, setzt aber fortan auf eine Schwarz-Weiß-Optik. Mit dieser Änderung passt sich Apple Music Classical der neuen visuellen Identität von Apple Music an, die Apple im letzten Monat eingeführt hat und bei der das bekannte rote Branding durch ein monochromes Erscheinungsbild ersetzt wurde.


Gleichzeitig wurde das Design überarbeitet, das jetzt blaue statt roter Akzente aufweist. Unter anderem sind Registerkarten, Schaltflächen und Links in der neuen Farbe eingefärbt.

Apple Music Classical ist Bestandteil von Apple Music

Wer Apple Music abonniert hat, kann Apple Music Classical ohne zusätzliche Kosten nutzen. In der App findet ihr klassische Musik, Komponistenbiografien, Albumhefte, zeitlich synchronisierte Hörführer und kuratierte Sender.

‎Apple Music Classical
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‎Apple Music Classical
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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