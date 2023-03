Apple Music Classical startet am 28. März

In etwas mehr als zwei Wochen kommen Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik so richtig auf ihre Kosten. Ab dem 28. März wird Apple Music Classical (App Store-Link) starten. Die passende iPhone-App ist bereits im App Store gelistet und kann zum Download vorgemerkt werden.

Ein solches Angebot von Apple geistert schon länger durch die Gerüchteküche. Für die Nutzung des Streaming-Angebots wird ein entsprechendes Abonnement erforderlich sein, beispielsweise ein Apple Music Abo oder das Apple One Bundle.

Die wichtigsten Features von Apple Music Classical

Erhalte unbegrenzten Zugriff auf den größten Klassik-Katalog der Welt (über 5 Millionen Titel), der von Neuerscheinungen bis hin zu berühmten Meisterwerken alles enthält. Außerdem bietet er Tausende von exklusiven Alben.

Suche nach Komponist:innen, Werken, Dirigent:innen oder sogar Katalognummern, um bestimmte Aufnahmen sofort zu finden.

Hör in höchster Tonqualität (Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit) und genieße Tausende von Aufnahmen in eindrucksvollem 3D-Audio mit Dolby Atmos.

Profitiere von vollständigen und genauen Metadaten, damit du genau weißt, was und wen du wiedergibst.

Lerne beim Zuhören – mit Tausenden von Komponistenbiografien, Beschreibungen bedeutender Werke und mehr.

Hör dir auf kompatiblen drahtlosen Geräten Musik über AirPlay an.

Apple Music Classical will am Ende also mehr bieten, also nur einfach ein paar klassische Lieder. Insbesondere die Biographien und Beschreibungen der Werke dürften eine großen Mehrwert darstellen. Abgerundet wird das Angebot von vorgefertigten Wiedergabelisten.