Apple Music: Dieses Album wurde am Erscheinungstag am meisten gestreamt

Apple Music hat heute bekannt gegeben, welcher Künstler den Rekord für die meisten Streams eines Albums am Erscheinungstag hält. Wie sich herausstellt, ist es nicht Taylor Swift.

Fünf Jahre ist es her, dass der Rapper Travis Scott sein Hit-Album „ASTROWORLD“ veröffentlicht hat, das den Hype um das diesen Sommer erscheinende Platte „UTOPIA“ anheizte. Jetzt hat Apple Music bekannt gegeben, dass Scotts neue Veröffentlichung den Rekord für die meisten Streams am ersten Tag auf der Plattform für 2023 aufgestellt hat.

„UTOPIA“ erschien erst vor wenigen Tagen, genauer gesagt am 28. Juli, und ist eigentlich eher ein Doppelalbum mit 19 Tracks. Auf dem Album tummeln sich auch Gastauftritte von Stars wie Beyoncé und Drake.

Die Redaktion von Apple Music beschreibt das neue Album mit den folgenden überschwänglichen Worten:

„Scott liefert etwas ab, das nur er liefern konnte: Ein durch und durch fesselndes Album, das Starpower und experimentelle Kunstfertigkeit in ein wunderbares musikalisches Monument verwandelt. Der eröffnende Boom-Bap-Bombast von ‚HYAENA‘, der funkadelische Crunch von ‚MODERN JAM‘ und das proggige Dröhnen von ‚CIRCUS MAXIMUS‘ sind nur einige Beispiele dafür, wie verschwenderisch er sein klangliches Universum mit dieser Platte erweitert hat. Er scheint jetzt eine gewisse Strenge zu genießen, wie bei ‚I KNOW?‘ und ‚LOST FOREVER‘, kann sich aber nach wie vor nicht völlig von den maximalistischen Höhenflügen seiner Vergangenheit lösen. Auf der bewusst verschwiegenen Gästeliste finden sich etliche Stars und Superstars, und gewiefte Hörer werden ihre Freude daran haben, sie alle ohne Spickzettel zu identifizieren. Drakes unverkennbare Baritonstimme leitet das sich verändernde ‚MELTDOWN‘ ein, während Playboi Carti sein großartiges Nuscheln über das wummernde ‚FE!N‘ ausbreitet. Aber wenn Beyoncé für ‚DELRESTO (ECHOES)‘ auftaucht, dessen gedämpfte Club-Inhalte ihre eigene Dance-Music-Renaissance widerspiegeln, sorgt sie für eine große Diven-Energie, die inmitten von Scotts Schneidigkeit schwelgt.“

Apple Music teilte die Nachricht, dass UTOPIA den Rekord für die meisten Streams eines Albums am Erscheinungstag hält, auch in den sozialen Medien. Wer in das Album von Travis Scott reinhören möchte, findet UTOPIA mit seinen insgesamt 19 Tracks bei Apple Music.