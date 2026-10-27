Apple Music: JAŸ-Z rockt die Super Bowl-Halbzeitshow 2027

Jay-Z („JAŸ-Z“) wird Headliner der Apple Music Super Bowl LXI-Halbzeitshow 2027: Das haben Apple und die NFL bekannt gegeben. Der Rapper soll beim Mega-Event im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles auftreten und damit für eines der musikalischen Highlights des Abends sorgen. Die Halbzeitshow zählt traditionell zu den meistbeachteten Musikveranstaltungen des Jahres, so dass die Aufmerksamkeit rund um den Auftritt entsprechend groß sein dürfte.

Der Super Bowl LXI findet am Sonntag, dem 14. Februar 2027, statt. Damit fällt das Football-Spektakel ausgerechnet auf den Valentinstag. In den USA wird das Spiel laut Ankündigung auf ABC und ESPN übertragen. Die Apple Music-Halbzeitshow startet üblicherweise zwischen 20:00 und 20:15 Uhr Eastern Time. Wer den Auftritt in Deutschland verfolgen möchte, muss sich allerdings auf eine lange Nacht einstellen: Aufgrund der Zeitverschiebung liegt die Show voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des 15. Februar 2027.

Apple Music bleibt im Mittelpunkt der Halbzeitshow

Noch ist offen, ob Jay-Z Unterstützung von weiteren Künstlern oder Künstlerinnen bekommt. Gerade mögliche Überraschungsgäste dürften für Gesprächsstoff sorgen. Ob weitere Rap-Größen, prominente Kollaborationspartner oder ganz andere Acts mit dabei sein werden, haben Apple und die NFL bislang nicht verraten. Bis zur Show bleibt also reichlich Raum für Spekulationen.

Apple Music ist seit 2022 Namenssponsor der Super-Bowl-Halbzeitshow und hat seither einige große Musikmomente begleitet. Zu den bisherigen Headlinern gehörten unter anderem Rihanna, Kendrick Lamar und Bad Bunny. Mit Jay-Z setzt Apple nun erneut auf einen der bekanntesten Namen der internationalen Hip-Hop-Szene. Die Ankündigung von Apple Music gibt es auch in einem kleinen YouTube-Video zu sehen, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben.