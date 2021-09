Apple Music: Kaum noch Hörbücher gelistet

Wer Apple Music abonniert hat, konnte bisher auch zahlreiche Hörbücher hören. Obwohl die Sortierung in der Apple Music-App zu Wünschen übrig ließ, konnte man mit dem Stichwort „Hörbücher“ über die Suche zahlreiche Audio Books finden und anhören.

Aber aktuell bietet Apple Music kaum noch Hörbücher an. Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen haben sich per Mail bei uns gemeldet, außerdem gibt es auch einen Eintrag im Apple Community-Forum, in dem weitere User das gleiche Problem schildern. Von jetzt auf gleich sind zahlreiche Hörbücher nicht mehr abrufbar.

Georg schreibt uns stellvertretend: „Gerade habe ich das Hörbuch noch gehört, habe es unterbrochen und kann es nicht weiter hören, da ist nicht mehr vorhanden ist.“

Ob es sich hier um einen zeitweiligen Fehler handelt, ist unklar. Das Kauf-Angebot in der Bücher-App ist hingegen im vollen Umfang verfügbar.