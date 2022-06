Apple Patent zeigt Pencil in Verbindung mit dem MacBook

Patently Apple hat ein überarbeitetes Patent von Apple ausfindig gemacht, dass das MacBook mit einem Ablagefach für einen Apple Pencil zeigt und auch die Funktionen beschreibt, die der Eingabestift in Verbindung mit dem tragbaren Apple-Computer bietet. 9to5Mac hat die Sache aufgegriffen und unter anderem die oben zu sehende Grafik angefertigt.

Das Patent von Apple klingt übrigens schon ziemlich spektakulär. Der Apple Pencil bekommt ein Ablagefach, das die F-Tasten ersetzt. Gleichzeitig sollen die Funktionstasten illuminiert auf dem Pencil erscheinen, Tastendrücke werden über seinen Sensor im MacBook erkannt.

Schon vor einiger Zeit wurde dieses Patent von Apple veröffentlicht und nun noch einmal überarbeitet. So wurde zum Beispiel hinzugefügt, dass der Apple Pencil magnetisch im Ablagefach gehalten werden soll. Apple scheint also aktiv an diesem Konzept zu arbeiten.

MacBook und Apple Pencil – es muss doch gar nicht so kompliziert sein

Aus meiner Sicht müsste es für den Anfang aber gar nicht so abgefahren sein. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man das Trackpad das MacBooks oder auch das externe Magic Trackpad mit dem Apple Pencil als Zeichen-Pad nutzen könnte? Das sollte zumindest aus meiner Sicht technisch relativ einfach zu lösen sein, würde den Mac aber mit einem Schlag um viele Funktionen erweitern.

Würdet ihr gerne den Apple Pencil für zum Zeichnen und Anmerken auf eurem MacBook Pro nutzen? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet.