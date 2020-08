Apple Pay mit der Sparkassen-Girocard ab sofort möglich

Heute hat die Sparkasse den Schalter umgelegt und erlaubt fortan auch die Einbindung der Girocard in der Wallet-App. Danach könnt ihr mit Apple Pay bezahlen und alle Zahlungen werden direkt vom Girokonto abgebucht. Allerdings gibt es auch ein paar Einschränkungen.

Vorerst funktioniert das Bezahlen via Apple Pay und Sparkassen-Girocard nur in Einzelhandel. Das Bezahlen in Online-Shops und im Ausland wird aktuell nicht unterstützt. Folgende Details müsst ihr wissen:

Für die digitale Karte bei Apple Pay gilt ein einheitlicher Verfügungsrahmen (Limit) mit der jeweils zugrundeliegenden physischen Karte bzw. bei der physischen Sparkassen- Karte Basis entsprechend des vorausbezahlten Guthabens.

Die Autorisierung einer Zahlung im Einzelhandel am PoS-Terminal, im Online-Handel und in-App Käufen erfolgt auf Ihrem Apple Endgerät mit Ihren Entsperrmechanismen durch Touch ID, Face ID oder den Gerätecode. Die Zahlungsverkehrs-PIN Ihrer physischen Karte wird i. d. R. nicht mehr benötigt. In wenigen Fällen ist beim Bezahlen mit Apple Pay im Ausland jedoch die Eingabe der Zahlungsverkehrs-PIN der physischen Karte weiterhin erforderlich, z. B. wenn die Transaktion einen bestimmten Betrag in der

Landeswährung übersteigt oder wenn in wenigen Ausnahmefällen das Terminal keine Authentifizierung mit dem Endgerät unterstützt. Die digitale Sparkassen-Card kann in der Regel im Ausland nicht eingesetzt werden.

Im Einzelhandel muss das PoS-Terminal kontaktloses Bezahlen über die sog. „Near- Field-Communication“ (NFC) zulassen und der Händler muss Zahlungen mit Mastercard- oder Visa-Karten bzw. mit der girocard akzeptieren. Geeignete Terminals erkennen Sie an dem Kontaktlos Symbol oder am Apple Pay Symbol.

Zahlungen sind in einer App bzw. im Online-Handel per Safari Browser zunächst nur mit digitalen Kredit- und Prepaidkarten möglich, wenn das Apple Pay Symbol als verfügbare Zahlungsoption angezeigt wird. Dies hängt ausschließlich vom jeweiligen Händler ab.

Bei Sperrung oder Kündigung der zugrundeliegenden physischen Karte kann auch die entsprechende digitale Karte nicht mehr zu Transaktionen eingesetzt werden.

Vermutlich wird die Aktivierung aktuell etwas länger dauern, da der Ansturm groß sind wird. Sollte es auf Anhieb nicht klappen, versucht es einfach später erneut. Alle weiteren Details könnt ihr auf dieser Sonderseite einsehen.