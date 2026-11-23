Ganz ehrlich: Wer einen Apple Pencil kaufen will, muss erst einmal die Kompatibilitätsliste studieren, denn Apple bietet mehrere Eingabestifte gleichzeitig an. Während der Apple Pencil Pro die meisten Funktionen bietet, ist aber nur der Apple Pencil mit USB-C mit dem iPhone Duo kompatibel. Gleichzeitig unterstützt der USB-C-Stift auch ausgewählte iPad-Modelle, unter anderem das neue iPad mini 8, das aber auch mit dem Pencil Pro funktioniert. Ihr seht, es ist kompliziert.

Wenn ihr ein kompatibles Gerät im Einsatz habt, bekommt ihr den Apple Pencil USB-C für nur 69 Euro statt 89 Euro. Das ist der aktuell beste Preis, und günstiger gab es den Stift nur sehr selten: Im September konnte man kurzzeitig für 66 Euro zuschlagen.

iPhone Duo mit Apple Pencil: Macht das Sinn?

Das iPhone Duo ist Apples erstes iPhone, das mit dem Apple Pencil kompatibel ist. Und das macht auch Sinn, denn vor allem das große Display erinnert mehr an ein iPad als an ein iPhone. Einmal per USB-C verbunden, erkennt das Duo den Stift sofort, und ihr könnt Eingaben tätigen, sowohl auf dem kleinen als auch auf dem großen Display. Die Nutzung auf dem Frontdisplay bringt meiner Meinung nach kaum einen Vorteil, jedoch ist das große Display perfekt für den Stift gemacht.

Da Apple innen auf Nanotextur setzt, fühlt es sich fast so an, als würde man auf echtem Papier schreiben. Wer hier Notizen machen oder Grafiken erstellen möchte, ist mit dem Apple Pencil sehr gut beraten.

Welche Abstriche muss ich machen?

Der Apple Pencil USB-C bietet leider nicht alle Funktionen, die der Apple Pencil Pro hat. Unter anderem müsst ihr sowohl auf die Drucksensitivität als auch auf das kabellose Laden verzichten. Die Taste zum Wechseln von Tools fehlt und der Stift erkennt keine Rotation. Haptisches Feedback bleibt ebenfalls außen vor. Mit dabei sind die Neigungserkennung, die Schwebefunktion sowie die niedrige Latenz.

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Wie wäre es mit einem Apple Pencil Pro mit USB-C?

Wie oben angesprochen, muss man vor dem Kauf erst einmal intensiv prüfen, welcher Pencil kompatibel ist. Wer noch ganz alte Geräte im Einsatz hat, sollte auch erwägen, zum Apple Pencil der zweiten Generation zu greifen. Und wer eine ungünstige Kombination von Apple-Geräten nutzt, muss möglicherweise sogar beide Stifte kaufen, um auf iPhone und iPad arbeiten zu können. Da kommt mir unweigerlich die Frage in den Sinn: Wie wäre es mit einem Apple Pencil Pro mit USB-C? Ein Stift für alle Geräte. Das würde die Auswahl so viel einfacher machen, oder?