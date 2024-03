Neuer Apple Pencil soll mit Apple Vision Pro funktionieren

Der Apple Pencil ist derzeit nur mit dem iPad kompatibel, allerdings könnte ein zukünftige Version auch mit dem Apple Vision Pro Headset funktionieren. Das berichtet zumindest MacRumors mit Bezug auf „mit der Sache vertraute Personen“.

In den Entwicklungslaboren von Apple wird ein Apple Pencil mit Unterstützung für visionOS getestet. Tests belegen, dass der Apple Pencil mit Apps wie Freeform oder Pixelmator funktionieren könnte. Spezifische Details über das Projekt gibt es allerdings nicht, vorstellbar wäre, dass man mit dem Apple Pencil in die Luft zeichnet und das Headset diese erkennt. Demnach würde eine riesige Leinwand zur Verfügung stehen, die sich ständig erweitern lässt.

Neuer Apple Pencil mit neuen iPads?

Apple wird ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air in dieser oder in der nächsten Wochen vorstellen – sagen zumindest die aktuellen Gerüchte. Thematisch passend ist ein neuer Apple Pencil, der demnach imminent wäre. In den Beta-Versionen von visionOS sind noch keine Hinweise zu sehen, gut möglich, dass die nächste Version den Support integrieren wird. Einen ersten Ausblick auf visionOS 2 wird Apple wohl auf der diesjährigen WWDC Anfang Juni präsentieren.

Das Gerücht um einen Apple Pencil, der mit Apple Vision Pro funktioniert, ist hierzulande eher unspektakulär, da Apple Vision Pro in Deutschland nicht verfügbar ist. Vereinzelte Brillen sind auch in Deutschland gelandet, ein offizieller Start wird noch für dieses Jahr erwartet. Dann wäre ein passender Apple Pencil eine spannende Sache.

