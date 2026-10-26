Apple Pencil mit dem iPhone Duo: Das müsst ihr wissen

Ein Stylus für ein iPhone? Was für alle früheren Modelle kategorisch ausgeschlossen wurde, ist beim iPhone Duo demnächst möglich. Apple liefert mit iOS 27.2 die entsprechende Software aus, damit der Apple Pencil sowohl mit dem äußeren als auch mit dem größeren Innendisplay kompatibel ist. Doch es gibt ein paar Voraussetzungen, die ihr beachten müsst.

Besonders ärgerlich: Nur der Apple Pencil mit USB-C ist mit dem iPhone Duo kompatibel. Apple begründet diesen Schritt damit, dass sich andere Modelle nicht am iPhone Duo aufladen lassen. Das bedeutet aber auch, dass der Apple Pencil der ersten und zweiten Generation sowie der noch teurere Apple Pencil Pro nicht mit dem iPhone Duo funktionieren. Wer zum Beispiel den Apple Pencil Pro mit dem iPad nutzt, braucht für das iPhone Duo zwingend den Apple Pencil mit USB-C, obwohl sich die Pro-Version einfach am iPad aufladen lässt.

Da iOS 27.2 als Beta-Version verfügbar ist, gibt es auch schon erste Eindrücke – und Überraschungen bleiben aus. Der Pencil funktioniert wie am iPad, sodass ihr schreiben oder zeichnen könnt. Wer möchte, kann den Apple Pencil zwar magnetisch am Scharnier befestigen, das Aufladen ist aber nicht möglich.

Ärgerlich: Im Vergleich zum Apple Pencil Pro muss man beim Apple Pencil USB-C auf die Druckempfindlichkeit sowie auf druckgesteuerte Funktionen verzichten. Zudem gilt es zu beachten, dass die Spitze des Apple Pencils vor allem auf dem matten Innendisplay Spuren hinterlassen kann, die sich jedoch mit einem Poliertuch einfach entfernen lassen. Eine dauerhafte Beschädigung ist somit unwahrscheinlich.

Warum so eingeschränkt?

Nutzerinnen und Nutzer, die schon ein iPad mit Apple Pencil Pro verwenden, schauen beim iPhone Duo in die Röhre. Es wäre durchaus elegant, wenn Apple den Apple Pencil Pro unterstützen würde, auch wenn er sich nicht am iPhone Duo aufladen lässt. Irgendwie kann ich Apples Entscheidung aber nachvollziehen, denn so vermeidet das Unternehmen Probleme, die durchaus entstehen könnten.