Ihr sucht noch einen Eingabestift für euer iPad? Dann lohnt sich gerade ein Blick zu MediaMarkt. Dort gibt es den Apple Pencil Pro aktuell für nur 99 Euro, während Apple selbst stolze 149 Euro verlangt. Das ist auf den ersten Blick ein ordentlicher Preisunterschied und günstiger gab es den Pencil in diesem Jahr nur ein einziges Mal.

Bevor ihr zuschlagt, solltet ihr prüfen, ob euer Tablet überhaupt mitspielt. Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem iPad Pro (M4), dem iPad Air (M2) und dem iPad mini (A17 Pro) sowie mit allen neueren Modellen.

Was der Pencil Pro draufhat

Der Stift bringt einiges mit. Dank Neigungssensor lassen sich beispielsweise Schattierungen und andere Effekte zaubern. Außerdem reagiert er ganz natürlich auf Druck, egal ob ihr nur sanft aufsetzt oder kräftiger zupackt. Hinzu kommt ein haptisches Feedback, das viele Funktionen begleitet und das Arbeiten mit dem Stift spürbar angenehmer macht.

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Keine Kombi mit dem iPhone Duo

Interessant wird es beim iPhone Duo. Obwohl das Gerät den Pencil-Support unterstützt, ist das neue Duo nicht mit dem Apple Pencil Pro kompatibel. Der Grund liegt in der Ladetechnik: Der teure Pencil Pro lädt ausschließlich induktiv – also direkt magnetisch am iPad. Anders als die unterstützten iPads besitzt das iPhone Duo dafür jedoch keine passende Schnittstelle.

Wer das Smartphone trotzdem mit einem Stift kombinieren möchte, muss daher zum Apple Pencil mit USB-C greifen. Dabei fallen zwar einige Pro-Features unter den Tisch, doch für Skizzen, Notizen und kreative Projekte reicht er allemal. Schließlich punktet er mit pixelgenauer Präzision, geringer Latenz und Neigungserkennung. Aufgeladen wird er über einen kleinen USB-C-Anschluss, den eine abnehmbare Kappe verdeckt.

Ein echtes Angebot für den Apple Pencil USB-C gibt es aktuell aber (noch) nicht.