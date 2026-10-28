Apple plant MacBook Neo 2 für Anfang 2027 mit diesen Neuerungen

Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman will Apple in der ersten Jahreshälfte 2027 ein MacBook Neo der zweiten Generation veröffentlichen. Das Gerät ist also noch eine Weile hin, aber die ersten Details sickern bereits durch.
Das soll im MacBook Neo 2 stecken
Gurman hatte bereits zuvor angedeutet, was den Nachfolger auszeichnen soll. Demnach kommt ein A19 Pro Chip zum Einsatz, und auch beim Arbeitsspeicher legt Apple nach: Statt bisher 8 GB sollen es künftig 12 GB RAM sein. Außerdem sind neue Farboptionen im Gespräch, welche genau, ist bislang aber offen. Für ein Einsteiger-Notebook wäre das ein ordentlicher Sprung, denn gerade der knappe Arbeitsspeicher gilt bei günstigen Macs oft als Schwachstelle.
Ein Blick auf das aktuelle Modell
Zum Vergleich: Das aktuelle MacBook Neo erschien im März 2026 und arbeitet mit einem A18 Pro und 8 GB RAM. Es gibt vier Farben, nämlich Silber, Rosa, Zitrus und Indigo. Bei uns startete der Laptop damals für 699 Euro, allerdings hat Apple die Preise angezogen, sodass das Neo mindestens 799 Euro kostet. Ob der Nachfolger ähnlich viel kosten wird oder noch teurer ausfällt, ist derzeit nicht bekannt.
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Kommentare 2 Antworten
also doch, so schnell wird die Neo Obsolet? Wie immer man sollte nie die erste Generation bei Apple kaufen.
Warum Obsolet?
Das „erste“ Neo wurde am 4. März 2026 vorgestellt.
Das ist schlichtweg der überarbeitete Nachfolger.
Das erste Neo wird doch weiterhin supportet also mit Updates versorgt also ist es doch nicht obsolet?
Vorallem durch den vermtl. höheren Preis der allein durch den höheren RAM in der neueren Version verursacht wird, rückt das 2026 Modell noch mehr in den Vordergrund…