Apple plant MacBook Neo 2 für Anfang 2027 mit diesen Neuerungen

Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman will Apple in der ersten Jahreshälfte 2027 ein MacBook Neo der zweiten Generation veröffentlichen. Das Gerät ist also noch eine Weile hin, aber die ersten Details sickern bereits durch.

Das soll im MacBook Neo 2 stecken

Gurman hatte bereits zuvor angedeutet, was den Nachfolger auszeichnen soll. Demnach kommt ein A19 Pro Chip zum Einsatz, und auch beim Arbeitsspeicher legt Apple nach: Statt bisher 8 GB sollen es künftig 12 GB RAM sein. Außerdem sind neue Farboptionen im Gespräch, welche genau, ist bislang aber offen. Für ein Einsteiger-Notebook wäre das ein ordentlicher Sprung, denn gerade der knappe Arbeitsspeicher gilt bei günstigen Macs oft als Schwachstelle.

Ein Blick auf das aktuelle Modell

Zum Vergleich: Das aktuelle MacBook Neo erschien im März 2026 und arbeitet mit einem A18 Pro und 8 GB RAM. Es gibt vier Farben, nämlich Silber, Rosa, Zitrus und Indigo. Bei uns startete der Laptop damals für 699 Euro, allerdings hat Apple die Preise angezogen, sodass das Neo mindestens 799 Euro kostet. Ob der Nachfolger ähnlich viel kosten wird oder noch teurer ausfällt, ist derzeit nicht bekannt.