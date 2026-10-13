Apple plant zweitägiges Mac- und iPad-Event am 27. und 28. Oktober in Los Angeles

Während ausgewählte Medienvertreter heute in New York vorab einen Blick auf die kommenden Home-Geräte werfen dürfen, plant Apple Ende Oktober ein zweitägiges Medien-Event in Los Angeles.

Wie Bloomberg berichtet, plant Apple am 27. und 28. Oktober eine zweitägige Produktpräsentation in Los Angeles, bei der neue Macs sowie ein neues iPad mini vorgestellt werden sollen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, sodass es keinen Livestream geben wird.

Diese vier Produkte werden erwartet

Neues MacBook Pro : Das 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro soll ein umfassendes Redesign erhalten, mit OLED-Display, Touchscreen-Unterstützung, M5 Pro und M5 Max, einer Dynamic Island, einem leichteren Design sowie neuen Netzwerkchips.

: Das 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro soll ein umfassendes Redesign erhalten, mit OLED-Display, Touchscreen-Unterstützung, M5 Pro und M5 Max, einer Dynamic Island, einem leichteren Design sowie neuen Netzwerkchips. iMac : Für Apples Desktop-Computer steht nur ein kleines Upgrade an: der M6-Chip und neue Farboptionen.

: Für Apples Desktop-Computer steht nur ein kleines Upgrade an: der M6-Chip und neue Farboptionen. Einsteiger-MacBook : Für das günstigere 14-Zoll-MacBook plant Apple ein Upgrade auf den M6.

: Für das günstigere 14-Zoll-MacBook plant Apple ein Upgrade auf den M6. iPad mini 8: Apples kleinstes Tablet soll ein OLED-Display, den A20-Pro-Chip, eine FaceTime-Kamera an der langen Seite, ein neues Lautsprechersystem sowie ein wasserabweisendes Design bekommen.

Letztes großes Event 2026

Wenn Apple tatsächlich sowohl neue Macs als auch ein neues iPad mini vorstellt, soll es sich um die letzte große Veranstaltung in diesem Jahr handeln. Weitere neue Produkte sind erst wieder Anfang 2027 zu erwarten, unter anderem sollen dann das iPhone 18 sowie das iPhone Air 2 folgen.