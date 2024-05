Apple präsentiert durchwachsene Quartalszahlen: Es wird Zeit für neue iPads

In der Nacht hat Apple seine Zahlen für das zweite fiskalische Quartal des Geschäftsjahres 2024 präsentiert, das am 30. März 2024 zu Ende gegangen ist. Der Umsatz beziffert sich auf 90,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der iPhone-Umsatz beträgt 45,963 Milliarden US-Dollar, die Mac-Sparte konnte 7,451 Milliarden US-Dollar einfahren. Während der iPhone-Umsatz leicht eingebrochen ist, verzeichnet Apple bei den Mac-Verkäufen eine Steigerung. Das iPad erzielte nur magere 5,559 Milliarden US-Dollar, was nicht verwunderlich ist, da Apple seit 2022 keine neuen iPads mehr vorgestellt hat. Die Kategorie „Wearables, Home and Accessories“ kommt auf 7,913 Milliarden US-Dollar und fällt leicht ab. Wieder stark mit dabei: Die Services erwirtschaftet im zweiten fiskalischen Quartal 23,867 Milliarden US-Dollar.

Mit Services macht Apple besonders viel Geld

Während die Services ein neues Allzeithoch erfahren, sind die iPad-Verkäufe eingebrochen. Apple hat im Jahr 2023 kein neues iPad auf den Markt gebracht, wobei in der nächsten Woche neue Modelle auf dem Plan stehen. Wir können davon ausgehen, dass bei den nächsten Quartalszahlen das iPad wieder einen großen Sprung nach vorne macht. Jetzt ein iPad zu kaufen, ist allerdings alles andere als sinnvoll.

Tim Cook, CEO von Apple:

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Quartal Apple Vision Pro auf den Markt bringen und der Welt zeigen konnten, welches Potenzial räumliches Rechnen hat. Wir freuen uns auch auf eine spannende Produktankündigung nächste Woche und eine unglaubliche Worldwide Developers Conference im nächsten Monat. Wie immer konzentrieren wir uns darauf, die besten Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden zu liefern und dabei unseren Grundwerten gerecht zu werden, die uns antreiben.

Luca Maestri, CFO von Apple ergänzt:

„Dank einer sehr hohen Kundenzufriedenheit und -treue hat unsere aktive installierte Gerätebasis über alle Produkte und alle geografischen Segmente hinweg ein neues Allzeithoch erreicht, und unsere Geschäftsentwicklung hat im März-Quartal zu einem neuen EPS-Rekord geführt. Angesichts unseres Vertrauens in die Zukunft von Apple und des Wertes, den wir in unserer Aktie sehen, hat unser Vorstand zusätzliche 110 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt. Außerdem erhöhen wir unsere vierteljährliche Dividende das zwölfte Jahr in Folge.

Das Board of Directors von Apple hat eine Bardividende von 0,25 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen, was einer Erhöhung um 4 Prozent entspricht. Die Dividende ist am 16. Mai 2024 an die zum Geschäftsschluss am 13. Mai 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar. Das Board of Directors hat außerdem ein zusätzliches Programm zum Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 110 Milliarden US-Dollar genehmigt.