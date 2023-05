Apple präsentiert offiziellen Zeitplan für die WWDC

Seit der Terminankündigung für die Worldwide Developers Conference stand im Prinzip schon fest, dass am 5. Juni 2023 die nächste Apple Keynote ansteht. Nun hat Apple den Fahrplan für die hauseigene Entwickler-Konferenz offiziell bestätigt. Dabei steht weitaus mehr an als nur die Keynote am Eröffnungstag. Hier ein kleiner Überblick mit den deutschen Uhrzeiten.

5. Juni, 19.00 Uhr: Apple Keynote

Die WWDC23 beginnt mit einem ersten Blick auf Updates, die im Laufe des Jahres für die Plattformen von Apple erscheinen werden. Die Keynote wird über apple.com, die Apple Developer App, die Apple TV App und YouTube verfügbar sein und kann nach Ende des Streams auch auf Abruf angeschaut werden.

5. Juni, 22.30 Uhr: Platforms State of the Union

Entwickelnde erfahren, wie sie ihre Apps auf das nächste Level bringen können, indem sie einen tieferen Einblick auf neue Tools, Technologien und Fortschritte der Apple Plattformen erhalten. Die Platforms State of the Union wird über die Apple Developer App und die Apple Developer Webseite übertragen.

6. Juni, 3.30 Uhr: Apple Design Awards

Mit den Apple Design Awards werden das handwerkliche Können, die kreative Fähigkeit und das technische Know-how von Entwicklerinnen und Entwicklern ausgezeichnet. Die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Apple Design Awards werden über die Apple Developer App und die Webseite bekannt gegeben.

Dieses Angebot bietet Apple darüber hinaus