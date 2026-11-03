John Ternus, der das Amt des CEO von Apple Anfang September übernommen hat, hat erstmals die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Im Mittelpunkt standen die Zahlen des vierten fiskalischen Quartals 2026, das für Apple am 26. September endete.

Apple konnte einen Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar registrieren, das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Reingewinn wurde mit 30,71 Milliarden US-Dollar angegeben. „Apple ist stolz darauf, heute einen Rekordumsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar für das September-Quartal zu vermelden – ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei hat das iPhone einen Rekord für das September-Quartal erreicht und der Bereich Services ein Allzeithoch, womit wir unser bestes Geschäftsjahr aller Zeiten krönen“, sagte John Ternus.

Der Umsatz steigt in vielen Kategorien

Der iPhone-Umsatz beträgt 57,58 Milliarden US-Dollar, die Mac-Sparte konnte 10,79 Milliarden US-Dollar einfahren. Während der iPhone- und Mac-Umsatz leicht angestiegen sind, verzeichnet Apple bei den iPad-Verkäufen einen leichten Rückgang. Das iPad erzielte 6,22 Milliarden US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es 6,95 Milliarden US-Dollar. Die Kategorie „Wearables, Home and Accessories“ kommt auf 8,3 Milliarden US-Dollar und fällt leicht ab. Wieder stark mit dabei: Die Services erwirtschafteten im vierten fiskalischen Quartal 31,57 Milliarden US-Dollar gegenüber 28,75 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

„Apple hat im September-Quartal Rekorde beim Nettogewinn und beim Gewinn pro Aktie erzielt. Unser Rekordquartal im September rundete ein starkes Geschäftsjahr 2026 ab, mit einem Allzeit-Umsatzrekord von 479 Milliarden US-Dollar und einem zweistelligen Wachstum beim Gewinn pro Aktie“, sagte Kevan Parekh, Apples Finanzchef. „Wir haben im Quartal einen operativen Cashflow von 28 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, wodurch wir 28 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben konnten. Dank unserer sehr hohen Kundenzufriedenheit und -treue erreichte unsere installierte Basis aktiver Geräte in allen wichtigen Produktkategorien und geografischen Segmenten einen neuen Allzeithöchststand.“

Der Vorstand von Apple hat eine Bardividende von 0,27 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende ist am 16. November 2026 an die zum Geschäftsschluss am 12. November 2026 eingetragenen Aktionäre zahlbar.