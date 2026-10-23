Apple rückt mehr als 50 Drittanbieter-Apps für das iPhone Duo in den Fokus

Was in den ersten Reviews als großer Negativpunkt angebracht wurde, will Apple und die Entwickler-Community möglichst schnell ausmerzen. Mehr als 50 Drittanbieter-Apps aus dem App Store sind bereits für das faltbare Gerät und seine verschiedenen Ausrichtungen optimiert oder werden es in Kürze sein.

Netflix, Prime Video und Live-Sport

Besonders anschaulich wird das Konzept bei Netflix. Auf dem äußeren Display scrollt man durch einen Feed mit kurzen, vertikalen Ausschnitten aus Filmen und Serien, um etwas Neues zu entdecken. Klappt man das Gerät anschließend auf, läuft die Wiedergabe auf dem Innendisplay nahtlos weiter. Apples Screenshot zeigt Netflix dabei in einer „sitzenden” Haltung, ebenso wie die Prime-Video-App von Amazon. Wie das Duo gehalten oder abgelegt wird, ist ohnehin flexibel: teilweise wie ein Buch zusammengeklappt, flach auf einer Fläche oder aufrecht auf den Kanten stehend.

Wer es sportlich mag, kann sich über die offizielle MLB-App freuen. Sie wurde gestern aktualisiert und zeigt Live-Spiele, Spielstände und Statistiken über die gesamte Breite des inneren Displays. Auch Zoom profitiert vom Platzangebot, denn geteilte Inhalte und Teilnehmer lassen sich dort gleichzeitig im Blick behalten. Slack und Lyft nutzen das große Innendisplay ebenfalls voll aus.

Microsoft verspricht Desktop-Feeling

Für die kommenden Wochen kündigt Apple außerdem Updates für Word und Outlook an. Beide sollen ein „Desktop-ähnliches Erlebnis” bieten: In Word erscheinen die Formatierungswerkzeuge neben dem Dokument, in Outlook liegt der Posteingang direkt neben der geöffneten Nachricht.

Lange Liste und Hinweis für Bestandsapps

Optimiert sind oder werden unter anderem Flighty, Fantastical, Things, Bear, Notewise, SmartGym, Airmail, Paramount+, PGA Tour, Instagram, Edits, Sneaky Sasquatch, Retrocade, NYT Cooking, DoorDash, OpenTable, Yelp, American Airlines, United Airlines und Weibo. Hinzu kommen viele weitere.

Und was ist mit Apps, die nicht angepasst werden? Sie laufen trotzdem, denn alle bestehenden iPhone-Apps funktionieren auf dem Duo. Die Anzeige von iPhone-Apps auf dem Duo macht jedoch nur wenig Spaß, vor allem auf dem großen Innendisplay.

Auf die Apple-Entwickler-Community ist Verlass

Wir sind jedenfalls gespannt, wie schnell Entwickler und Entwicklerinnen an der Umsetzung für das iPhone Duo arbeiten und welche interessanten Ideen noch so ans Tageslicht kommen. Die appgefahren-App ist jedenfalls schon für das iPhone Duo optimiert, sodass sie vom Start weg die neuen Ansichten auf dem Duo unterstützt.