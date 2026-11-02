Nachdem das iPad mini 8 offiziell ist, steht das nächste große iPad-Update Anfang 2027 an. Laut den neuesten Informationen von Bloomberg plant Apple in der ersten Hälfte des Jahres 2027, neue Modelle des iPad Air, iPad Pro und des iPad auf den Markt zu bringen. Das schreibt Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter.

Während die große Info-Flut ausbleibt, hat der Apple-Experte dennoch ein paar Details für uns. So soll das nächste iPad Air ebenfalls auf ein OLED-Display setzen. Gleichzeitig erwartet er für das iPad Pro das Kühlkammersystem vom iPhone, das Wärme besser ableitet und die Dauerleistung optimiert. Vermutlich wird das nächste iPad Air einen M5-Chip bekommen, während das iPad Pro auf den M6-Chip umsteigen wird.

Für das normale iPad nennt Gurman aktuell keine weiteren Details zur Ausstattung, doch zuvor sind schon welche durchgesickert. Unter anderem sind ein A19-Chip, Support für Apple Intelligence, der N1-Chip mit Wi-Fi 8 sowie Apples energieeffizientes C1X-Modem in den Mobilfunkmodellen im Gespräch.