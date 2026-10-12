Apple sortiert die iPad-Familie neu: OLED für das mini, Warten beim Einsteiger-iPad

Wer auf ein rundum modernisiertes iPad mini hofft, dürfte sich über die aktuellen Gerüchte freuen, zumindest solange der Blick nicht auf den Preis fällt. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seiner neuesten Ausgabe des „Power On“-Newsletters berichtet, könnte Apple den Preis des kommenden Modells deutlich anheben. Statt der bisherigen 599 US-Dollar steht ein Preis von ungefähr 799 US-Dollar im Raum. Das wären satte 200 US-Dollar mehr als bisher. Der wichtigste Grund für den Aufpreis dürfte der Wechsel auf ein OLED-Display sein. Die Technik verspricht kräftige Farben, tiefere Schwarzwerte und hohe Kontraste. Allerdings handelt es sich bei den genannten Preisen bislang um eine Einschätzung und nicht um eine offizielle Ankündigung von Apple.

Beim Display allein soll es nicht bleiben, denn das nächste iPad mini wird Gerüchten zufolge mit einem A20-Pro-Chip ausgestattet, der für einen ordentlichen Leistungsschub sorgen könnte. Dazu kommen eine Frontkamera im Querformat, ein überarbeitetes Lautsprechersystem und ein wasserresistentes Design. Gerade die neu positionierte Kamera wäre im Alltag praktisch, wenn das kleine Tablet häufig für Videokonferenzen oder FaceTime genutzt wird.

Lange dürfte es bis zur Vorstellung des neuen iPad mini möglicherweise nicht mehr dauern. Laut Gurmans bisherigen Informationen könnte Apple das Gerät gegen Ende Oktober 2026 präsentieren, möglicherweise zusammen mit neuen MacBook Pro-Modellen mit OLED-Touchscreen. Ein konkreter Termin für das Tablet ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Sollte sich der Zeitplan bewahrheiten, würde Apple das kleine iPad noch vor dem Jahresende aktualisieren.

Einsteiger-iPad lässt bis Anfang 2027 auf sich warten

Weniger erfreulich sieht es für alle aus, die auf ein günstiges neues iPad warten. Die nächste Generation des Standardmodells, die intern unter den Codenamen J581 und J582 geführt werden soll, wird laut Gurman voraussichtlich erst Anfang 2027 erscheinen. Wer auf ein kurzfristiges Update gehofft hat, muss sich also noch einige Monate gedulden. Zu den konkreten Neuerungen des Einsteiger-iPads gibt es bislang kaum belastbare Details. Klar ist vorerst nur, dass Apple das günstigere Modell nicht parallel zum erwarteten iPad mini aktualisieren dürfte.

Neben dem Einsteiger-iPad stehen offenbar weitere Veränderungen für Apples Tablet-Reihe an. Für 2027 soll ein neues iPad Air mit OLED-Display geplant sein. Damit könnte die Displaytechnik, die bislang vor allem mit Apples höherpreisigen Geräten verbunden wird, schrittweise in weitere Modellreihen einziehen. Auch das iPad Pro soll eine neue Generation erhalten. Im Gespräch ist unter anderem eine Vapor-Chamber-Kühlung, die Wärme besser ableiten und dadurch eine anhaltend hohe Leistung unterstützen könnte.