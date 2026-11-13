Apple Sports integriert UFC für MMA-Ergebnisse

Ganz ehrlich: Ich musste erst einmal Google bemühen, um herauszufinden, wofür UFC überhaupt steht. Wenn es euch ähnlich geht: „Ultimate Fighting Championship“. Dabei handelt es sich um die größte MMA-Organisation mit Sitz in Las Vegas. MMA steht dabei für „Mixed Martial Arts“, eine Vollkontakt-Kampfsportart, die verschiedene Kampftechniken und Disziplinen aus unterschiedlichen Kampfkünsten in einem einheitlichen Reglement vereint.

Wenn ihr Apple Sports 4.6 installiert, könnt ihr nicht nur die Ergebnisse der UFC einsehen, sondern auch Live-Statistiken in Echtzeit verfolgen. Die App zeigt die kompletten Kampfkarten für Männer- und Frauenkämpfe, Runde-für-Runde-Updates, eine Heatmap der Treffer während der Kämpfe und vieles mehr.

Darüber hinaus bringt das Update auch die Ergebnisse von drei weiteren Fußballligen mit: die chinesische Super League, die russische Premier League und die schwedische Allsvenskan.

Das bietet Apple Sports

Für alle, die Apple Sports bislang nicht kennen: Die kostenlose App von Apple liefert Spielstände, Statistiken und Tabellen in Echtzeit – ohne Werbung und ohne Anmeldung. Ihr wählt eure Lieblingsteams und Wettbewerbe aus und seht auf einen Blick, wann gespielt wird und wie es steht. Laufende Partien lassen sich als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen, sodass ihr nichts verpasst, ohne die App öffnen zu müssen. Zu den unterstützten Wettbewerben zählen unter anderem die Bundesliga, die Premier League, die NBA und die NFL. Das reduzierte Design setzt auf Tempo und Übersicht: Ergebnisse und Spielverläufe sind sofort sichtbar, ohne dass ihr euch durch viele Menüs klicken müsst. Mit dem Update wächst das Angebot weiter: Fans von Kampfsport und internationalem Fußball kommen nun noch stärker auf ihre Kosten, egal ob unterwegs oder daheim.