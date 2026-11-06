Apple startet Creator-Studio-Updates: Logic Pro macht den Anfang

Apple hat mit der Verteilung der angekündigten Updates für seine Creator-Studio-Apps begonnen. Den Auftakt macht Logic Pro für den Mac, das ab sofort sowohl in der Abo-Version von Creator Studio als auch als eigenständige Kaufversion aktualisiert werden kann. Die übrigen Anwendungen sollen im Laufe des Novembers folgen. Erste Eindrücke zu den Neuerungen lieferte bereits John Voorhees von MacStories, der die aktualisierten Apps in der vergangenen Woche ausführlich unter die Lupe genommen hat.

Mit Version 13.0 spendiert Apple seiner Musikproduktionssoftware Logic Pro nicht nur ein neues Design im sogenannten Liquid-Glass-Stil, sondern auch zahlreiche funktionale Verbesserungen. Besonders interessant ist der überarbeitete Browser, der Loops, One-Shots, Instrumente, Effekte und Plug-in-Presets an einem zentralen Ort zusammenführt. Eigene Sounds und Samples von Drittanbietern lassen sich ebenfalls integrieren. Logic Pro analysiert diese automatisch, ordnet passende Tags zu und macht sie dadurch leichter auffindbar. Auch die Suche in natürlicher Sprache und das Auffinden ähnlicher Sounds gehören zu den neuen Möglichkeiten.

Eine weitere praktische Neuerung betrifft den Stem Splitter. Die Funktion kann nun auch Schlagzeugspuren in einzelne Bestandteile aufteilen. Kick, Snare, Hi-Hat, Toms, Becken und weitere Percussion-Instrumente lassen sich separat bearbeiten. Das eröffnet deutlich mehr Spielraum beim Mixing, selbst wenn die ursprünglichen Einzelspuren einer Aufnahme nicht mehr vorhanden sind. So können Produzenten beispielsweise die Lautstärke einzelner Drum-Elemente nachträglich anpassen, ohne den kompletten Mix neu erstellen zu müssen.

iPad wird zum Touch-Controller für den Mac

Auch die Zusammenarbeit mit dem iPad baut Apple weiter aus. Dank Sidecar-Unterstützung lässt sich das Tablet künftig als Multi-Touch-Controller für Logic Pro auf dem Mac verwenden. Nutzer und Nutzerinnen können damit unter anderem Live-Loop-Zellen starten, Step-Sequencer programmieren, Instrumente und Plug-ins bedienen oder mehrere Mixerkanäle gleichzeitig steuern. Ergänzt wird das Ganze durch die neue Play Surface: Ein frei skalierbares Performance-Fenster bietet Drum- und Akkord-Pads sowie ein virtuelles Keyboard mit Reglern für Anschlagstärke, Modulation und Pitch-Glide.

Auch beim Step-Sequenzer hat Apple nachgelegt: Mehrere Steps lassen sich jetzt gemeinsam markieren und bearbeiten. Dazu genügt es, einen Bereich mit der Maus aufzuziehen oder einzelne Schritte per Shift-Klick auszuwählen. Anschließend können beispielsweise Anschlagstärke und Notenwiederholung für die gesamte Auswahl angepasst werden. Außerdem lassen sich Step-Gruppen kopieren, verschieben und in andere Zeilen einfügen. Neue Tastaturbefehle sollen den Workflow zusätzlich beschleunigen.

Nicht alle Neuerungen stehen allerdings jedem User zur Verfügung. Der neue KI-gestützte Intelligent Assistant, der unter anderem mit Hilfe natürlicher Sprache Beats erstellen kann, setzt laut Apple ein aktives Creator-Studio-Abonnement voraus. Wer Logic Pro für einmalig 199,99 US-Dollar im Mac App Store gekauft hat, muss auf diese Funktion verzichten. Das Creator-Studio-Abo kostet in Deutschland 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro jährlich und umfasst neben Logic Pro auch Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage sowie Keynote, Pages, Numbers und Freeform. Die separat erhältlichen Kaufversionen bleiben weiterhin bestehen. Auch die kostenlosen Versionen der Apple-Produktivitätsapps werden weiterhin angeboten, erhalten jedoch nicht sämtliche neuen Creator-Studio-Funktionen. Weitere Infos zu den anstehenden Creator Studio-Updates findet ihr auch in unserem Artikel zum Thema.