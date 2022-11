Apple startet Geschenkkarten-Aktion am Black Friday

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Black Friday schon morgen startet. Quasi alle großen Online-Händler legen schon am 18. November mit ihren großen Aktionen los. Auch Apple ist früh dran – zumindest mit der Ankündigung seiner Angebote. Der Startschuss für die viertägige Aktion fällt aber erst am 25. November.

Trotzdem ist es aber interessant, schon jetzt zu wissen, was Apple uns in einer Woche bieten wird. Je nach Gerät gibt es nämlich einen Bonus von bis zu 250 Euro in Form einer Apple Gift Card. Die lässt sich für den nächsten Einkauf im Apple Store oder auch als Guthaben für iTunes und den App Store verwenden.

Eine komplette Übersicht findet ihr in der folgenden Tabelle. Interessant finde ich beispielsweise die AirPods Pro 2, die bei Apple direkt 299 Euro kosten. Hier bekommt ihr eine Geschenkkarte im Wert von 50 Euro obendrauf und habt zudem die Möglichkeit, eurer AirPods Ladecase mit einer Gravur zu versehen. Bei anderen Händlern kosten die AirPods Pro mindestens 260 bis 270 Euro.

Diese Geschenkkarten verteilt Apple am Black Friday

iPhone 13 (mini), iPhone SE und iPhone 12: 50 Euro Apple Gift Card

iPad mini, iPad Air: 50 Euro Apple Gift Card

iPad 9. Generation: 30 Euro Apple Gift Card

MacBook Pro (14″ & 16″): 250 Euro Apple Gift Card

MacBook Pro M2 (13″): 200 Euro Apple Gift Card

MacBook Air (M1 & M2), iMac (24″): 150 Euro Apple Gift Card

Mac mini: 100 Euro Apple Gift Card

Apple Watch SE: 50 Euro Apple Gift Card

AirPods (2. & 3. Generation mit Lightning Case): 25 Euro Apple Gift Card

AirPods Pro (2. Generation): 50 Euro Apple Gift Card

AirPods Max: 75 Euro Apple Gift Card

Beats (Studio3, Solo3, Powerbeats Pro, Fit Pro, Studio Buds): 50 Euro Apple Gift Card

Beats Flex: 25 Euro Apple Gift Card

MagSafe Duo, Apple Pencil 2, Smart Folio Keyboard: 25 Euro Apple Gift Card

Magic Keyboard für iPad Pro: 50 Euro Apple Gift Card

Alle weiteren Informationen zur Aktion könnt ihr schon jetzt im Apple Online Store abrufen.