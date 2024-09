Apple stellt Apple Watch Series 10 vor: Größeres und dünneres Design

Apple hat während der iPhone-Keynote am heutigen Abend zunächst der Apple Watch in Generation 10 den Vortritt gelassen. Eine der größten Neuerungen der Smartwatch: Das bisher größte Display und das dünnste Design. Das Design der Serie 10 ist laut Apple „weicher und schlanker“, da das Glas stärker gewölbt ist. Darüber hinaus gibt es ein Weitwinkel-OLED-Display, das in größeren Winkeln mehr Licht ausstrahlt.

Die Anzeige wird im Always-On-Modus einmal pro Sekunde aktualisiert, vorher war es einmal pro Minute. Zudem gibt es ein neues Zifferblatt mit dem Namen „Flux“, ein neues Aluminium-Finish sowie eine neue Farbvariante namens „Glossy Black“. Zu den weiteren Farben zählen Roségold und Silber. Ein neues Titan-Finish wird zudem das Edelstahl-Material ersetzen.

Apple Watch Series 10 bietet größeres Display und dünneres Design

Apple hat auch am Lautsprecher-Design gearbeitet: Die Apple Watch Series 10 verfügt über einen 30 Prozent kleineren Lautsprecher, der Musik und Podcasts wiedergeben kann. Mit nur 9,7 mm Dicke ist die Apple Watch Series 10 die dünnste Apple Watch seit dem ersten Release.

Die neue Metallrückseite integriert die verschiedenen Antennen, einschließlich der Mobilfunkantenne. Beibehalten wurde die 50 m-Wasserbeständigkeit. Eine größere Ladespule ermöglicht eine 80-prozentige Aufladung in nur 30 Minuten. Im Inneren werkelt ein neuer S10-Chip mit vier Kernen und neuronaler Engine für eine Reihe von „intelligenten Funktionen, die Sie täglich nutzen.“

Im Gesundheitsbereich wurde darüber hinaus eine Erkennung von Schlafapnoe integriert: Die Apple Watch kann die Atemaussetzer im Schlaf mit Bewegungserkennung erkennen, um Atemstörungen zu identifizieren. User erhalten eine Benachrichtigung über eine mögliche Schlafapnoe mit einem detaillierten Bericht für den Arzt. Das neue Feature soll in mehr als 150 Ländern weltweit eingeführt werden, und soll auch mit der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 funktionieren.

Zu den neuen Fitness-Features der Apple Watch Series 10 gehört ein eingebauter Tiefenmesser und ein Wassertemperatursensor. Davon sollen vor allem Taucher, Surfer und Kajak-Nutzer und -Nutzerinnen profitieren, die in der Trainings-App auch neue Infos für Kajak- und Rudern-Workouts bekommen.

Die Apple Watch Series 10 kann ab heute zu Preisen ab 399 USD vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 20. September dieses Jahres erfolgen.