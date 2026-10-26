Apple stellt das iPad mini 8 vor: Das sind alle Neuheiten

Apple hat heute das neue iPad mini 8 vorgestellt, und die Neuerungen fallen ordentlich aus. Das Tablet bekommt erstmals ein OLED-Display, einen kräftigen Leistungsschub durch den A20 Pro und obendrein Schutz vor Wasser und Staub. Apple spricht vom leistungsfähigsten und vielseitigsten iPad mini aller Zeiten.

Dünner, leichter, wasserfest

Mit nur 5,4 Millimetern Dicke ist das iPad mini spürbar schlanker und leichter als sein Vorgänger. Daher lässt es sich noch bequemer mit einer Hand bedienen, ob beim Lesen, Arbeiten oder unterwegs. Es gibt zwei Farben: das neue Mitternacht und das bereits bekannte Polarstern. Dank der Schutzklasse IP67 darf es zudem mal nass oder staubig werden, etwa bei Regen oder am Pool. Möglich macht das ein versiegeltes Gehäuse, das eng mit dem neuen Display zusammenhängt.

OLED-Display mit Rekordwerten

Das größte Highlight steckt vorn. Das Super-Retina-XDR-Display setzt auf OLED und misst nun 8,5 Zoll. Die Gehäuseabmessungen bleiben gleich, weil die Ränder um 24 Prozent schmaler geworden sind. Außerdem sorgt die pixelgenaue Helligkeitssteuerung für deutlich tiefere Schwarztöne, und der P3-Farbraum liefert lebendigere Farben.

Auch bei den Messwerten legt Apple kräftig nach:

Die Spitzenhelligkeit liegt bei bis zu 1.200 Nits und damit mehr als doppelt so hoch wie zuvor.

Bei Vollbildinhalten (SDR und HDR) sind es 600 Nits.

Das Kontrastverhältnis beträgt 2.000.000:1.

Die Mindesthelligkeit sinkt auf 1 Nit, was beim Lesen im dunklen Schlafzimmer hilft.

Wer viel draußen arbeitet, kann zudem zur Nanotextur-Option greifen, die man bereits vom iPad Pro kennt und die Spiegelungen deutlich reduziert. Die gibt es aber erst bei der Variante mit mindestens 256 GB Speicher.

A20 Pro: Mehr Tempo für Spiele und KI

Im Inneren arbeitet jetzt der A20 Pro, gefertigt im 2-Nanometer-Verfahren und in einem neuen, von den M-Chips inspirierten Gehäuse. Die 7-Kern-GPU bringt Neural Accelerators in jedem Kern mit. Dadurch läuft KI bis zu 4,5-mal schneller als beim Vorgänger, sogar lokale LLMs sind drin. Die Grafikleistung steigt um bis zu das 2,7-Fache, unter anderem dank dynamischem Caching sowie Mesh-Shading und Raytracing per Hardware. Die bis zu sechs CPU1-Kerne arbeiten im Multithreading bis zu 60 Prozent schneller. Hinzu kommt eine mehr als doppelt so hohe Speicherbandbreite.

Wer zur 512 GB Variante greift, bekommt außerdem eine Dual-16-Core-Neural-Engine mit doppelter Rechenleistung.

Besserer Sound, neue Kamera, schnellere Funkchips

Beim sogenannten Acoustic Display koppeln spezielle Tieftöner über das Display, um für druckvollere Bässe und mehr Lautstärke zu sorgen. Die Hochtöner sitzen versteckt zwischen Glas und Aluminiumgehäuse und liefern klarere Höhen.

Die 12-MP-Center-Stage-Frontkamera wandert an den Querformat-Rand, was Videocalls natürlicher macht. Hinten arbeitet eine 12-MP-Weitwinkelkamera mit Smart HDR 4, die 4K-Videos mit bis zu 60 fps aufnimmt. Der neue adaptive True-Tone-Blitz verbessert Fotos und das Scannen von Dokumenten.

Bei der Funktechnik zieht der Apple-Chip N1 ein, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Er soll 5-GHz-Netze besser nutzen und Funktionen wie AirDrop und AirPlay zuverlässiger machen. Die Mobilfunkmodelle erhalten das C2 Modem, das bis zu 50 Prozent schnellere Datenraten bei besserer Effizienz bietet. Dank eSIM lassen sich Tarife zudem schnell digital hinzufügen und übertragen.

Neues Zubehör gleich dazu

Das neue Smart Folio besteht aus zwei Panels und haftet magnetisch. Es ist aus TechWoven-Gewebe in Marineblau und Taupe gefertigt und bietet neue Betrachtungswinkel. Beim Stift hast du die Wahl zwischen dem Apple Pencil USB-C und dem Apple Pencil Pro.

Preise und Verfügbarkeit

Vorbestellen lässt sich das iPad mini ab Mittwoch, dem 28. Oktober, um 18:10 Uhr. Die Auslieferung startet am Freitag, dem 6. November.