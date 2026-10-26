Apple stellt das iPad mini 8 vor: Das sind alle Neuheiten

Apple hat heute das neue iPad mini 8 vorgestellt, und die Neuerungen fallen ordentlich aus. Das Tablet bekommt erstmals ein OLED-Display, einen kräftigen Leistungsschub durch den A20 Pro und obendrein Schutz vor Wasser und Staub. Apple spricht vom leistungsfähigsten und vielseitigsten iPad mini aller Zeiten.
Dünner, leichter, wasserfest
Mit nur 5,4 Millimetern Dicke ist das iPad mini spürbar schlanker und leichter als sein Vorgänger. Daher lässt es sich noch bequemer mit einer Hand bedienen, ob beim Lesen, Arbeiten oder unterwegs. Es gibt zwei Farben: das neue Mitternacht und das bereits bekannte Polarstern. Dank der Schutzklasse IP67 darf es zudem mal nass oder staubig werden, etwa bei Regen oder am Pool. Möglich macht das ein versiegeltes Gehäuse, das eng mit dem neuen Display zusammenhängt.
OLED-Display mit Rekordwerten
Das größte Highlight steckt vorn. Das Super-Retina-XDR-Display setzt auf OLED und misst nun 8,5 Zoll. Die Gehäuseabmessungen bleiben gleich, weil die Ränder um 24 Prozent schmaler geworden sind. Außerdem sorgt die pixelgenaue Helligkeitssteuerung für deutlich tiefere Schwarztöne, und der P3-Farbraum liefert lebendigere Farben.
Auch bei den Messwerten legt Apple kräftig nach:
- Die Spitzenhelligkeit liegt bei bis zu 1.200 Nits und damit mehr als doppelt so hoch wie zuvor.
- Bei Vollbildinhalten (SDR und HDR) sind es 600 Nits.
- Das Kontrastverhältnis beträgt 2.000.000:1.
- Die Mindesthelligkeit sinkt auf 1 Nit, was beim Lesen im dunklen Schlafzimmer hilft.
Wer viel draußen arbeitet, kann zudem zur Nanotextur-Option greifen, die man bereits vom iPad Pro kennt und die Spiegelungen deutlich reduziert. Die gibt es aber erst bei der Variante mit mindestens 256 GB Speicher.
A20 Pro: Mehr Tempo für Spiele und KI
Im Inneren arbeitet jetzt der A20 Pro, gefertigt im 2-Nanometer-Verfahren und in einem neuen, von den M-Chips inspirierten Gehäuse. Die 7-Kern-GPU bringt Neural Accelerators in jedem Kern mit. Dadurch läuft KI bis zu 4,5-mal schneller als beim Vorgänger, sogar lokale LLMs sind drin. Die Grafikleistung steigt um bis zu das 2,7-Fache, unter anderem dank dynamischem Caching sowie Mesh-Shading und Raytracing per Hardware. Die bis zu sechs CPU1-Kerne arbeiten im Multithreading bis zu 60 Prozent schneller. Hinzu kommt eine mehr als doppelt so hohe Speicherbandbreite.
Wer zur 512 GB Variante greift, bekommt außerdem eine Dual-16-Core-Neural-Engine mit doppelter Rechenleistung.
Besserer Sound, neue Kamera, schnellere Funkchips
Beim sogenannten Acoustic Display koppeln spezielle Tieftöner über das Display, um für druckvollere Bässe und mehr Lautstärke zu sorgen. Die Hochtöner sitzen versteckt zwischen Glas und Aluminiumgehäuse und liefern klarere Höhen.
Die 12-MP-Center-Stage-Frontkamera wandert an den Querformat-Rand, was Videocalls natürlicher macht. Hinten arbeitet eine 12-MP-Weitwinkelkamera mit Smart HDR 4, die 4K-Videos mit bis zu 60 fps aufnimmt. Der neue adaptive True-Tone-Blitz verbessert Fotos und das Scannen von Dokumenten.
Bei der Funktechnik zieht der Apple-Chip N1 ein, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Er soll 5-GHz-Netze besser nutzen und Funktionen wie AirDrop und AirPlay zuverlässiger machen. Die Mobilfunkmodelle erhalten das C2 Modem, das bis zu 50 Prozent schnellere Datenraten bei besserer Effizienz bietet. Dank eSIM lassen sich Tarife zudem schnell digital hinzufügen und übertragen.
Neues Zubehör gleich dazu
Das neue Smart Folio besteht aus zwei Panels und haftet magnetisch. Es ist aus TechWoven-Gewebe in Marineblau und Taupe gefertigt und bietet neue Betrachtungswinkel. Beim Stift hast du die Wahl zwischen dem Apple Pencil USB-C und dem Apple Pencil Pro.
Preise und Verfügbarkeit
Vorbestellen lässt sich das iPad mini ab Mittwoch, dem 28. Oktober, um 18:10 Uhr. Die Auslieferung startet am Freitag, dem 6. November.
- iPad mini mit 128 GB ab 749 Euro
- iPad mini mit 256 GB ab 879 Euro
- iPad mini mit 512 GB ab 1.129 Euro
- Die Variante mit Nanotexturglas kostet 130 Euro Aufpreis.
Kommentare 6 Antworten
Huiuiui…
Das neue mini ist ja ein richtiges Biest!
Das gleich der neue A20 Pro benutzt wurde ist echt gut.
Damit übertrifft er im Single-Core sogar einen M4, kommt nur im Multicore nicht ganz heran.
Also wird damit sogar zu einem kleinen iPad Pro…
Aber Achtung alles wurde nicht verraten,
die 128 GB und 256 GB Speicher Variante bekommen die fünf CPU-Kerne und 16-Neural-Engine-Kerne und
erst mit 512 GB die sechs CPU-Kerne und 32-Neural-Engine-KerneVollausbau.
(wie im 18 Pro und Duo)
Also wer „echte“ Pro Power haben will kommt nicht um die VOLLE 512GB Variante herum… (und so 1.129 €)
Leider wurde wieder, entgegen aller Erwartungen am OLED gespart und es unterstützt nur 60Hz….
Aber der Preis wie üblich nicht mini…
Das neue Mini und das 18pro oder nur das Duo?! Preislich kaum mehr auseinander…
Naja ruhig Blut junger Padawan…
Ja, immer wenn du von der kleinsten bis mittleren Speicheroption ausgehst kannst dir immer das 18 Pro (256, 512) und mini (128, 256) Pendant kaufen und bleibst im gleichen Bereich eines Duo’s.
Sobald du aber das VOLLE mini mit 512GB haben willst wird’s teurer und das 18 Pro Max ist bei allen Kombis preislich auch ausgeschlossen.
Aber tu mich persönlich schwer immer mit zwei Geräten rumzurennen.
Wow ab €749,- und immer noch kein FaceID
wow iPad Mini zum Preis eines Max.
Kommt komplett zum falschen Zeitpunkt das Mäusekino.
Wollte eigentlich mal updaten, da die 64 GB Speicher meines bisherigen Minis doch arg knapp werden. Aber sicher nicht zu diesen Preisen. Wieviel RAM/Speicher ist eigentlich im 5G-Modem verbaut das dafür 170 Euro extra aufgerufen werden?