Apple hat heute den neuen iMac mit M6-Chip vorgestellt. Der schlanke All-in-One-Rechner bekommt mehr Leistung, stärkere KI-Fähigkeiten und schnellere Anschlüsse. Gedacht ist er für Familien, Studierende, angehende Creator und kleine Unternehmen. Am Design ändert sich dagegen wenig: Der iMac bleibt bunt und dünn.

M6: Zwei Kerne mehr für CPU und GPU

Die CPU bringt bis zu zwölf Kerne mit, also zwei mehr als beim Vorgänger. Laut Apple liefert sie die weltweit schnellste Single-Thread-Leistung. Auch die GPU wächst um zwei auf bis zu zwölf Kerne und hat jetzt in jedem Kern Neural Accelerators. Im Vergleich zum M4 ist die Grafikleistung dadurch bis zu doppelt so hoch, was Fotobearbeitung und Gaming zugutekommt.

Die neue Dual-16-Core-Neural-Engine rechnet bis zu doppelt so schnell wie die der vorherigen Generation. Gemeinsam mit der GPU und einer Speicherbandbreite von bis zu 170 GB/s soll sie große Sprachmodelle direkt auf dem Gerät flott ausführen. Unterm Strich ist die KI-Leistung bis zu fünfmal höher als beim M4.

Schnellere Anschlüsse und Speicher

Neu sind WLAN 7 und Bluetooth 6. Optional gibt es 2,5-Gigabit-Ethernet, das kabelgebunden bis zu 2,5-mal schneller ist als zuvor. Die SSD liest und schreibt bis zu doppelt so schnell, sodass Apps und große Projekte rascher starten. Bis zu vier Thunderbolt-4-Anschlüsse sorgen für Platz für Zubehör und Docks. Außerdem lassen sich bis zu zwei externe 6K-Displays anschließen, was zusammen mehr als 50 Millionen Pixel ergibt.

Das bleibt: Display, Kamera, Sound und Farben

Das 24-Zoll Display löst mit 4,5K auf und erreicht 500 Nits. Der P3-Farbraum stellt über eine Milliarde Farben dar. Für Videocalls sorgt die 12 MP Center-Stage-Kamera, dank Desk View lässt sich auch der Schreibtisch von oben zeigen. Zwei Paar Tieftöner und zwei Hochtöner liefern satten Sound mit 3D-Audio und Dolby-Atmos-Unterstützung. Drei Studiomikrofone runden das Paket ab.

Den iMac gibt es in sieben Farben: Blau, Grün, Pink, Gelb, Violett, Orange und Silber. Dazu gehören eine farblich passende Tastatur sowie Maus oder Trackpad mit USB-C-Anschluss. Das Magic Keyboard bringt Touch ID mit, mit dem sich der Mac entsperren, der Nutzer wechseln und Apple Pay freigeben lässt.

Preise & Verfügbarkeit

Der neue iMac mit M6 lässt sich ab dem 28. Oktober, um 18:10 Uhr in 35 vorbestellen. Die Auslieferung beginnt am Freitag, dem 6. November. Das Modell mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen startet ab 1.799 Euro, der iMac mit vier Thunderbolt-Anschlüssen, besserer CPU und GPU ist ab 1.999 Euro erhältlich.