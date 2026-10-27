Apple stopft 329 Sicherheitslücken: Diese Updates solltet ihr jetzt installieren

Apple hat mit den gestern veröffentlichten neuesten Software-Updates ordentlich aufgeräumt: Insgesamt 329 einzelne Sicherheitslücken wurden in iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS und Safari geschlossen. Da viele Schwachstellen gleich mehrere Betriebssysteme betreffen, kommt Apple sogar auf insgesamt 1.265 CVE-Einträge. Und es könnten noch mehr werden, denn der Konzern ergänzt seine Sicherheitsinformationen regelmäßig um weitere Details.

Besonders brisant ist eine Schwachstelle in CoreMedia mit der Kennung CVE-2026-86990. Sie könnte es einer bösartigen App ermöglichen, ohne entsprechende Berechtigung auf die Kamera eines iPhones, iPads, Macs oder Apple Vision Pro zuzugreifen. Ebenfalls kritisch ist eine Sicherheitslücke in Apple Intelligence (CVE-2026-86987), über die Angreifer aus der Ferne möglicherweise Zugriff auf sensible Benutzerdaten auf unterstützten iPhones und iPads erhalten könnten.

Auch Siri und WebKit stehen im Fokus

Weitere wichtige Korrekturen betreffen Siri unter macOS Tahoe. Hier wurde eine Schwachstelle (CVE-2026-43736) geschlossen, durch die eine App möglicherweise an vertrauliche Nutzerdaten gelangen konnte. Darüber hinaus hat Apple mehrere Sicherheitsprobleme in WebKit behoben. Die Browser-Engine steckt unter anderem hinter Safari und kann durch manipulierte Webinhalte angegriffen werden. Je nach Schwachstelle könnten solche Inhalte die Ausführung von beliebigem Code ermöglichen und damit ein Risiko darstellen, das weit über den Besuch einer einzelnen Webseite hinausgehen kann.

Dass Apple derzeit so viele Sicherheitslücken behebt, hängt auch mit verbesserten Methoden zur Fehlererkennung zusammen. Zunehmend kommen KI-gestützte Werkzeuge zum Einsatz, um Schwachstellen in Software aufzuspüren. Apple würdigte bei den aktuellen Updates ausdrücklich mehrere KI-Tools und Forschungsteams, die an der Entdeckung der behobenen Probleme beteiligt waren. Gerade bei komplexen Komponenten wie WebKit können solche Methoden helfen, bislang unentdeckte Fehler schneller aufzuspüren.

Wie wichtig regelmäßige Sicherheitsupdates sind, zeigen auch die Exploit-Kits Coruna und DarkSword. Apple hatte Anfang des Jahres mehrere Updates veröffentlicht, um Schwachstellen zu schließen, die von diesen Angriffswerkzeugen auf älteren Geräten ausgenutzt wurden. Beide nutzten unter anderem Fehler in WebKit als Teil komplexer Angriffsketten, mit denen iPhones unter älteren iOS-Versionen kompromittiert werden konnten. Wer Updates über längere Zeit aufschiebt, riskiert damit, bekannte Sicherheitslücken offen zu lassen.

Apple liefert auch für iOS 18 und iPadOS 18 einen Patch

Nicht nur die neuesten Betriebssystem-Versionen profitieren von den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen. Apple hat auch einen bereits zuvor veröffentlichten Fix für eine CoreGraphics-Schwachstelle auf Geräte mit iOS 18 und iPadOS 18 ausgeweitet. Die Lücke (CVE-2026-86950) könnte dazu führen, dass eine speziell präparierte Datei beliebigen Code ausführt. Apple hatte das Problem bereits mit Updates des Vormonats adressiert und darauf hingewiesen, dass die Schwachstelle möglicherweise bei einem hochentwickelten Angriff auf ausgewählte Personen ausgenutzt worden war, die ältere iOS-Versionen verwendeten.

Es bietet sich daher aktuell an, die von Apple für eure Geräte zur Verfügung gestellten Updates möglichst schnell zu installieren und sich nicht mehr allzu viel Zeit mit der Aktualisierung zu lassen. Auf allen Apple-Geräten findet ihr die Update-Möglichkeit unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Alle Infos zu den Sicherheitsupdates gibt es auf den Support-Seiten von Apple.