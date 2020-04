Apple Stores in Deutschland: Baldige Öffnung in Aussicht?

Es ist bereits mehr als einen Monat her, seit alle Apple Stores in Deutschland geschlossen sind. Bereits vor den Corona-Verordnungen hat sich Apple für eine Schließung seiner 15 Geschäfte entschlossen. Ursprünglich bis zum 27. März geplant, zieht sich die Schließung weiter hin.

An dieser Situation könnte sich schon bald etwas ändern. Immerhin dürfen ab dem heutigen Montag Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Bei größeren Stores könnte das etwas knapp werden, bei den kleineren sollte die Begrenzung kein Problem darstellen. Der Apple Store im Centro Oberhausen ist beispielsweise rund 400 Quadratmeter groß.

Und es scheint sich tatsächlich etwas zu tun. So lässt das Centro-Management neben einer Liste mit den heute bereits öffnenden Geschäften wissen: „Einige Shops, wie der Apple Store, bereiten derzeit ihre Eröffnungen vor. Bitte habt ihr etwas Geduld.“

Interessant wird sicherlich sein, wie Apple die Hygiene-Vorgaben einhalten wird, hat man doch bisher auf ein sehr persönliches Einkaufserlebnis gesetzt. Welche Lösung man hier finden wird, zeigt sich hoffentlich schon in den kommenden Tagen. Klar ist: So wie etwa auf dem Bild in diesem Artikel wird es erst einmal nicht aussehen.