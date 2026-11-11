Apple Support Community schließt am 20. November endgültig

Seit 1998 bot Apple eine Plattform an, auf der sich Nutzer gegenseitig helfen konnten. Damals als „Apple Tech Exchange“ gestartet, wurde das Forum im Jahr 2000 in „Apple Discussions“ umbenannt, dann 2011 in „Apple Support Communities“, bevor es 2022 seinen aktuellen Namen „Apple Support Community“ erhielt. Doch nach reiflicher Überlegung seitens Apple ist jetzt das Aus besiegelt, denn die Community schließt endgültig am 20. November.

Apple schreibt offiziell:

Die Apple Support Community wird am 20. November 2026 endgültig geschlossen. Ab heute werden auf der Website keine neuen Beiträge mehr akzeptiert, und sie ist nur noch im schreibgeschützten Modus verfügbar. Vertrauenswürdige Ratschläge und Unterstützung findet ihr weiterhin auf der offiziellen Apple-Support-Website. Wir möchten uns bei den Community-Mitgliedern bedanken, die ihre Zeit und ihr Fachwissen eingebracht haben, um anderen bei ihren Apple-Produkten zu helfen.

Gegenüber MacRumors hat Apple mitgeteilt, dass man sich nach einer sorgfältigen Bewertung der Strategie und der Kundenbedürfnisse dazu entschlossen habe, die Apple Support Community einzustellen. Diese Aussage ist ziemlich dünn, und echte Gründe bleiben aus.

Wer Hilfe sucht, kann weiterhin den Apple-Support bemühen, das Handbuch durchsuchen oder in den Support-Dokumenten bei Apple stöbern. Im Netz gibt es darüber hinaus weitere Anlaufstellen, zum Beispiel das Forum bei MacRumors oder Reddit.