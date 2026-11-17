Mit den Betas von iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS 27.3 testet Apple ein neues Modell für die hauseigenen KI-Funktionen. Künftig soll jedes Gerät ein kostenloses tägliches Kontingent für bestimmte KI-Anwendungen erhalten. Ist dieses ausgeschöpft, können Nutzer und Nutzerinnen über ein kostenpflichtiges iCloud+ Abonnement zusätzliche Kapazitäten freischalten. Betroffen sind vor allem Funktionen, die auf Apples Servern verarbeitet werden und entsprechend Rechenleistung benötigen.

Die Einschränkungen betreffen gleich mehrere Bereiche des Apple-Ökosystems. Dazu gehören komplexe Siri-Anfragen mit persönlichem Kontext, die beispielsweise den passenden Abfahrtszeitpunkt anhand eines Termins und der Verkehrslage ermitteln. Auch Bildfunktionen wie Image Playground sowie die KI-Werkzeuge in der Fotos-App, darunter „Bereinigen“, „Erweitern“ und „Neu ausrichten“, zählen dazu. Hinzu kommen Automatisierungen in Kurzbefehlen, die Apples Cloud-KI nutzen, sowie Drittanbieter-Apps mit Zugriff auf die Apple Foundation Models.

Nicht jede Siri-Anfrage wird künftig auf das tägliche Kontingent angerechnet. Einfache Sprachbefehle sollen auch dann weiterhin funktionieren, wenn das KI-Limit bereits erreicht ist. Wer Siri beispielsweise einen Timer stellen oder eine SMS verschicken lässt, kann diese Funktionen wie gewohnt nutzen. Einschränkungen gibt es vor allem bei aufwendigeren, mehrstufigen Anfragen, beispielsweise mit Siri AI, die persönliche Informationen verarbeiten und eine serverseitige KI-Berechnung erfordern.

Familien teilen sich einen gemeinsamen KI-Pool

Apple koppelt die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten an die bestehenden iCloud+ Tarife, dabei bleiben die bisherigen Abopreise unverändert. Während der 50 GB-Tarif keine zusätzlichen KI-Kapazitäten bietet, erhalten Personen mit einem 200 GB-Abo bis zu doppelt so viel Nutzungsspielraum. Beim 2 TB-Abo steigt das Kontingent auf das Fünffache, beim 6 TB-Tarif auf das Zehnfache. Wer 12 TB Speicher bucht, bekommt sogar bis zu 20-mal so viel KI-Nutzung wie mit dem kostenlosen Grundkontingent.

Interessant ist auch die Regelung für Familien. Zwar erhält jedes Gerät zunächst ein eigenes kostenloses Tageskontingent, zusätzliche Kapazitäten aus einem iCloud+ Familientarif werden jedoch gemeinsam genutzt. Sobald ein Gerät sein kostenloses Limit erreicht, greift es auf diesen gemeinsamen Pool zu. Dabei gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Die Nutzungslimits werden täglich um Mitternacht zurückgesetzt. Bei Familien-Abos orientiert sich der Zeitpunkt an der Zeitzone des Organisators beziehungsweise Tarifkäufers.

Wie großzügig Apple die täglichen Kontingente tatsächlich bemisst, ist bislang nicht endgültig festgelegt. Die Grenzen unterscheiden sich je nach Funktionskategorie, Komplexität der Anfrage und aktueller Auslastung der Systeme. Während der Betaphase dürfte Apple deshalb noch an den Werten schrauben. Nutzer und Nutzerinnensollen außerdem rechtzeitig Warnungen erhalten, wenn sich ihr Kontingent dem Ende nähert. Ist es aufgebraucht, bleibt neben dem Wechsel auf einen größeren iCloud+ Tarif nur das Warten auf den nächsten Reset. Mehr als die mit dem 12 TB-Abo verbundenen zusätzlichen Kapazitäten sind derzeit nicht vorgesehen. Weitere Infos gibt es auch im zugehörigen Apple Support-Dokument.