Apple Trade-In: Jetzt auch Geld für Samsung-Falt-Smartphones

Apple hat seine Trade-In-Werte in den USA überarbeitet und dabei einige interessante Änderungen vorgenommen. Neben zahlreichen Anpassungen bei älteren iPhones nimmt der Konzern erstmals sechs faltbare Samsung-Smartphones in das eigene Eintauschprogramm auf. Damit können nun auch Nutzer und Nutzerinnen eines Galaxy Z Fold oder Galaxy Z Flip ihr Gerät bei Apple gegen eine Gutschrift eintauschen. Gleichzeitig fallen die Anpassungen bei den iPhones unterschiedlich aus: Während einige neuere Pro-Modelle an Wert verlieren, steigen die Angebote für zahlreiche ältere Geräte wieder etwas an.

Besonders deutlich fällt die Preiskorrektur beim iPhone 17 Pro aus. Dessen maximaler Eintauschwert sinkt um 45 US-Dollar auf 740 Dollar. Auch das iPhone 17 Pro Max verliert 30 Dollar und kommt nun auf maximal 855 Dollar. Anders sieht es beim iPhone Air und beim regulären iPhone 17 aus: Beide Modelle legen jeweils 30 Dollar zu und erreichen einen maximalen Trade-In-Wert von 615 Dollar. Bei älteren Generationen gibt es ebenfalls überwiegend kleine Aufschläge. So steigen beispielsweise die Werte des iPhone 13 Pro Max auf 330 Dollar und des iPhone 12 Pro auf 180 Dollar. Das iPhone SE der zweiten Generation erreicht mit 45 Dollar wieder seinen früheren Höchstwert.

Die wohl spannendste Neuerung betrifft Android-User. Apple hat sechs faltbare Samsung-Modelle in seine Trade-In-Liste aufgenommen. An der Spitze steht das Galaxy Z Fold7 mit einem maximalen Eintauschwert von 410 Dollar. Für das Galaxy Z Fold6 gibt es bis zu 335 Dollar, das Fold5 bringt maximal 270 Dollar ein. Bei den Flip-Modellen fallen die Angebote erwartungsgemäß niedriger aus: Das Galaxy Z Flip7 wird mit bis zu 215 Dollar bewertet, das Flip6 mit 185 Dollar und das Flip5 mit 125 Dollar.

Google Pixel verliert teilweise deutlich

Weniger erfreulich sieht die Aktualisierung für Besitzer und Besitzerinnen eines Google Pixel aus. Hier hat Apple die maximalen Eintauschwerte bei fast allen betroffenen Modellen reduziert. Besonders deutlich trifft es das Pixel 9, dessen Wert um 20 Dollar auf 180 Dollar sinkt. Auch das Pixel 9 Pro XL und das Pixel 9 Pro verlieren jeweils 10 Dollar. Bei den Pixel-8-Modellen fallen die Abschläge mit 15 Dollar ebenfalls spürbar aus. Eine kleine Ausnahme bildet das Pixel 7: Es gewinnt fünf Dollar hinzu und wird nun mit maximal 70 Dollar bewertet.

Auch bei der Apple Watch hat Apple an einigen Stellschrauben gedreht. Am meisten profitieren User der Apple Watch Ultra 2, deren maximaler Eintauschwert um zehn Dollar auf 275 Dollar steigt. Die Series 10 und die Apple Watch SE der zweiten Generation legen jeweils fünf Dollar zu. Weniger erfreulich fällt die Entwicklung für die ursprüngliche Apple Watch Ultra und die Series 7 aus: Beide Modelle verlieren jeweils fünf Dollar und liegen nun bei 185 beziehungsweise 60 Dollar. Die Series 6 verbessert sich dagegen leicht auf maximal 45 Dollar.

Bei Macs und iPads gibt es diesmal keine Anpassungen. Apple lässt die im Oktober eingeführten Trade-In-Werte bestehen. Für den Mac Pro sind weiterhin bis zu 2.560 Dollar möglich, während das iPad Pro mit maximal 915 Dollar bewertet wird. Bereits im September hatte Apple außerdem sein Bewertungssystem überarbeitet. Seitdem werden optische Gebrauchsspuren differenzierter berücksichtigt, so dass Geräte mit kleineren Schönheitsfehlern nicht mehr automatisch ähnlich hohe Abschläge hinnehmen müssen wie stark beschädigte Modelle.

Wichtig ist, dass es sich bei sämtlichen genannten Beträgen um maximale Schätzwerte handelt und es zudem noch keine Eintauschwerte für Deutschland gibt. Apples deutsche Trade-In-Website findet ihr hier. Wie viel Apple tatsächlich anbietet, hängt unter anderem vom Zustand, dem Alter und der konkreten Ausstattung des Geräts ab. Über Apple Trade-In lässt sich ein geeignetes Smartphone, Tablet oder eine Apple Watch gegen eine Gutschrift für einen neuen Kauf oder eine Apple-Geschenkkarte eintauschen. Geräte, die keinen Eintauschwert mehr besitzen, nimmt Apple weiterhin kostenlos zum Recycling entgegen.