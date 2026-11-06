Apple TV 4K 2026 schon vor dem Marktstart bei Amazon im Angebot

Am 13. November startet das neue Apple TV 4K der vierten Generation in den Markt. Doch schon jetzt bietet Amazon die Set-Top-Box günstiger an, auch wenn der Rabatt relativ klein ausfällt. Da Apple den Preis des Apple TV 4K ziemlich krass angezogen hat, ist jeder Rabatt mehr als willkommen. Wenn ihr bei Amazon vorbestellt, bezahlt ihr „nur“ 334,76 Euro statt 349 Euro.

Das ist neu beim Apple TV 4K 2026

Doch was gibt es fürs Geld? Der neue A19-Chip ist auf jeden Fall zu begrüßen, denn der sorgt dafür, dass sowohl die Prozessor- als auch die Grafikleistung doppelt so gut sind wie im Vorgänger. Als weiteres Upgrade präsentiert Apple die Integration von Siri AI, von der wir hierzulande aber nicht viel haben, da die bessere Siri bei uns weiterhin fehlt. Dennoch gibt es jetzt drei integrierte Fernfeldmikrofone, sodass ihr einfach per Zuruf mit Siri reden könnt – so wie es auch beim HomePod der Fall ist.

Für die Siri Remote präsentiert Apple ein kleines Upgrade, denn die Fernbedienung ist mit „Wo ist?“ und mit der Präzisionssuche kompatibel. Das bedeutet, ihr könnt euch mit einem kompatiblen iPhone zentimetergenau zur verlegten Remote navigieren lassen. Da neuerdings auch ein Lautsprecher verbaut ist, kann die Fernbedienung einen Ton abspielen.

Exklusiv für das Apple TV 4K der vierten Generation ist die Funktion für Surround-Sound. Zusammen mit vier HomePods, also vier HomePod mini 2 oder kompatiblen Kombinationen aus HomePod mini 2 und HomePod 2, gibt es echten Surround-Sound. Frühere Apple TV-Modelle bleiben dagegen auf die Nutzung von maximal zwei HomePods beschränkt.

Technisch setzt die vierte Generation auf Wi-Fi 7 und Bluetooth 6, zudem unterstützt die Box die Videoformate AV1 und VP9, was die Kompatibilität mit unterschiedlichen Streaming-Angeboten verbessert.

Es gibt nur noch eine Version

Während Apple früher zwei Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungen angeboten hat, gibt es fortan nur noch ein einziges Apple TV 4K. Dieses bietet standardmäßig 128 GB Speicher sowie einen Ethernet-Anschluss. Abgesehen von einer neu platzierten Status-LED hat sich am Design jedoch nichts getan.

Der Preis ist heiß

Mit 349 Euro hat Apple kräftig an der Preisschraube gedreht, sodass man sich wirklich überlegen muss, ob ein Upgrade notwendig ist. Wer die Box ohnehin nur fürs Streaming nutzt und Surround-Sound aufgrund fehlender HomePods gar nicht nutzen kann oder will, fährt mit den Vorgängern besser.