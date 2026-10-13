Für den neuen Apple HomeView machen wir uns am 13. November auf den Weg nach London. Die anderen Apple-Neuheiten schaffen es dagegen direkt bis nach Deutschland, wenn auch mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Wie zum Beispiel der neue Apple TV 4K, der über einige Neuerungen verfügt.
Ganz günstig wird die ganze Sache allerdings nicht, denn Apple hat ordentlich an der Preisschraube gedreht. Während das bisherige Spitzenmodell des Apple TV 4K noch für 189 Euro startete, kostet die neue Generation sage und schreibe 349 Euro. Und das, obwohl wir in der EU weiterhin auf Siri AI verzichten müssen – und genau die ist in anderen Ländern ein essentieller Bestandteil.
Das neue Apple TV 4K kommt nämlich mit drei Fernfeldmikrofonen, die hierzulande aber nur für die normale Siri genutzt werden. Eine fortschrittliche Echounterdrückung isoliert intelligent eure Stimme von Hintergrundgeräuschen, um eine kristallklare Erkennung von „Hey Siri“ zu ermöglichen, sogar wenn Audio wiedergegeben wird.
Der A19 Chip im neuen Apple TV 4K liefert eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU Performance und eine bis zu doppelt so schnelle GPU Performance als die vorherige Generation – aber war der Apple TV nicht ohnehin schon immer für seine flüssige Bedienung bekannt? Der A19 Chip hat außerdem einen neuen, dedizierten AV1 Decoder, der effizienteres Streaming in hoher Qualität bei geringerem Bandbreitenbedarf ermöglicht.
Apple TV 4K kommt mit leicht überarbeiteter Siri Remote
In den Gerüchten der letzten Wochen wurde ja immer wieder vermutet, dass es eine neue Siri Remote gibt. Am Design hat sich allerdings nichts verändert, wie Apple schreibt: „Die neue Siri Remote behält ihr vertrautes Design und kommt jetzt mit Unterstützung für ‚Wo ist?‘ mit ‚Genauer Suche‘ und der Möglichkeit, einen Ton auf der Fernbedienung abzuspielen – das macht es viel einfacher, sie zu finden.“ Immerhin etwas, denn bei wem ist die Siri Remote noch nicht in einer Sofaritze verschwunden?
Verbessert wird die Unterstützung von kabellosen Lautsprechern. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung:
Zum ersten Mal können Anwender mit Apple TV 4K (4. Generation) und dem HomePod mini 2 ein Surround-Sound-Erlebnis mit vier Lautsprechern schaffen. Die vier Lautsprecher arbeiten mit dem Apple TV 4K zusammen und erkennen intelligent ihre Position im Raum, um das Audio-Timing und die Lautstärke automatisch dem Raum entsprechend zu kalibrieren. Auch der HomePod (2. Generation) kann in diesem 4‑Lautsprecher-Setup für das ultimative Audioerlebnis verwendet werden, solange vorne und hinten jeweils zwei Lautsprecher desselben Modells zum Einsatz kommen.
Rund um die weiteren Funktionen gibt es keine großen Überraschungen, soweit wir das auf den ersten Blick erkennen können. Auch der neue Apple TV 4K kann dank WLAN und Thread als Home Hub für Matter und Apple Home verwendet werden. Vorbestellungen sind ab sofort im Apple Online Store möglich, die Auslieferung erfolgt ab dem 13. November.
Kommentare 26 Antworten
Also für Deutschland bis auf weiters uninteressant für alle Besitzer der 3. Gen.
Für Deutschland respektive EU ist für die nächste Zeit wahrscheinlich gar nichts interessant. 😂😂😂😂😂😂
Mir mittlerweile auch echt egal. Völlig ungewöhnlich für mich aber dieses Jahr wird nichts von Apple gekauft. Die Preise sind mittlerweile eine Frechheit, auch wenn man sich das leisten kann und noch dazu dieses Theater mit, nicht in der EU. Dann halt nicht, Apple!!! Ich soll mehr für ein Produkt bezahlen, bekomme aber nicht den vollen Funktionsumfang in der EU. 🤦♂️
Ja ja diese tolle EU, und jetzt komm mir bitte keine mit Datenschutz, bla bla. Als ob unsere Daten jetzt so unglaublich sicher sind. Schon klar.
Richtig, Datenschutz ist wurscht, siehe Einreise in die USA.
Frage: Was machst Du dann noch hier, wenn es in China, Russland etc. so viel toller ist oder Du Dich in den USA der ICE-Truppe anschließen könntest?
Oder besser: Warum bringst Du nicht eine Alternative auf den Markt? Ach so, ich vergaß: Hier wird eher rumgenörgelt, als etwas weiter gebracht. Dann bist du ja genau richtig. Allerdings: An der Politik liegt es nicht, sondern an der gesättigten Gesellschaft. Tjo….
Und ja: Den USA die Daten überlassen, ist auf Dauer (mit dieser Regierung) keine so gute Idee. Aber es mangelt an Alternativen (die für Deutschland paktiert leider mit Russland)….und Du bringst uns an scheinend auch nicht vorwärts. Schade.
Da kommen die richtigen jetzt wieder aus den Sträuchern. 😊
Ja, sind die, die internationale Jobs ausüben und denen bewusst ist, worauf unser Wohlstand beruht. Verstehen nicht alle, logisch oder? Aber es gibt halt auch andere Meinungen.
Und wer es nicht verstanden hat, wohin Autokratie führt, muss es halt spüren. Ist doch ok.
Lass Apple mal machen. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann die Fanbase das alles nicht mehr mitmacht. Ich bin zumindest einer davon. AppleTV wäre interessant gewesen und evtl. der HomePod Mini 2 aber doch nicht zu solchen Preisen und mit fast keinerlei Neuigkeiten.
Nach dem heutigen Tag ist klar: Es wird auch erstmal kein neues iPhone (Duo) mehr. Da das Ökosystem nur teurer aber nicht besser wird.
Die Wahrheit liegt wohl eher irgendwo dazwischen. Apple hat die Siri AI einfach auf Deutsch noch nicht fertig und verweist als Übeltäter auf die EU. 😉
DAS klingt vernünftig! Danke.
Na das wird dann zumindest in Deutschland ja ne Totgeburt…
Doppelter Preis für genau keine neuen Funktionen. 👏🏻 👏🏻👏🏻 da muss sich das Marketing aber was einfallen lassen…
Wundert sich niemand über den Preis?
Ist lange her, dass ich mir ein AppleTV zugelegt habe, aber so viel hätte ich nie bezahlt.
Hätte ich das alles vorher gewusst oder auch nur geahnt … ich hätte NIEMALS das neue iPhone 18 Pro gekauft … der Preis war schon grenzwertig.
Das denke ich mir seit dem Kauf meines iPhone 16 Pro Max. Habe noch ein Honor v5 Foldable, das ist das viel intelligentere und bessere Smartphone.
Der Preis ist ja echt heftig. Fast eine Verdoppelung.
„Das neue Apple TV 4K kommt nämlich mit drei Fernfeldmikrofonen, die hierzulande aber nur für die normale Siri genutzt werden.“
Das ist Nonsens. Siri AI gehört beim neuen Apple TV 4K dazu. Bisher aber nur auf englisch. Denn tvOS ist kein sogenannter Gatekeeper.
Na dann kaufe ich sofort zwei. 😂
Der Preis vom Apple TV wurde fast verdoppelt das nenn ich mal Wucher
Nein Danke! Selbst mit allen Funktionen viel zu teuer.
Hahaha ich lach mich schlapp – bei den Preisen🙈 Apple ist wirklich nicht mehr von dieser Welt😂 Aber selbst wenn eine KI bei Apple funktionieren würde, könnte das Feature diesen Wucher absolut nicht mehr rechtfertigen. Na ja zum Glück gibt es noch andere Mütter mit schönen Töchtern 😉
Sehe ich auch so. Hoffe es werden mehr. Ganz ehrlich!!
habe die Apple Aktie seit 20 Jahren, damals:
Vor genau 20 Jahren, am 13. Oktober 2006, schloss die Apple-Aktie (AAPL) bei 2,68 USD – umgerechnet auf den heutigen Aktienstand nach allen Splits.
und heute, wenn man nicht verkauft hat, kann man sich mit Teilverkäufen alles leisten, als Eigentümer von apple kann man doch nur gewinnen🤪🤑
Kurs heute 309 €🤑
Ach Itom. Du hast es wohl immer noch nicht kapiert. Es geht nicht mehr darum, ob sich jemand das Spielzeug leisten kann, sondern darum, dass man diese Wucherpreise nicht mehr mitgehen will. Die Produkte und angeblichen Innovationen rechtfertigen in keinster Weise diese völlig durchgeknallten Preise mehr. Aber das mit den Aktien hast du gaaaaaanz toll gemacht ehrlich 🙄😉
Eigentlich wollte ich ein Update meines Apple TV. Aber nicht bei den Preisen. 👎
Habe extra gewartet wegen dem neuen TV, nun sehe ich keinen Anlass (überteuert) neu zu kaufen, bin entäuscht.