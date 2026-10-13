Apple TV 4K bekommt integrierte Mikrofone für Siri AI und kostet 349 Euro

Für den neuen Apple HomeView machen wir uns am 13. November auf den Weg nach London. Die anderen Apple-Neuheiten schaffen es dagegen direkt bis nach Deutschland, wenn auch mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Wie zum Beispiel der neue Apple TV 4K, der über einige Neuerungen verfügt.

Ganz günstig wird die ganze Sache allerdings nicht, denn Apple hat ordentlich an der Preisschraube gedreht. Während das bisherige Spitzenmodell des Apple TV 4K noch für 189 Euro startete, kostet die neue Generation sage und schreibe 349 Euro. Und das, obwohl wir in der EU weiterhin auf Siri AI verzichten müssen – und genau die ist in anderen Ländern ein essentieller Bestandteil.

Das neue Apple TV 4K kommt nämlich mit drei Fernfeldmikrofonen, die hierzulande aber nur für die normale Siri genutzt werden. Eine fortschrittliche Echounterdrückung isoliert intelligent eure Stimme von Hintergrundgeräuschen, um eine kristallklare Erkennung von „Hey Siri“ zu ermöglichen, sogar wenn Audio wiedergegeben wird.

Der A19 Chip im neuen Apple TV 4K liefert eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU Performance und eine bis zu doppelt so schnelle GPU Performance als die vorherige Generation – aber war der Apple TV nicht ohnehin schon immer für seine flüssige Bedienung bekannt? Der A19 Chip hat außerdem einen neuen, dedizierten AV1 Decoder, der effizienteres Streaming in hoher Qualität bei geringerem Bandbreitenbedarf ermöglicht.

Apple TV 4K kommt mit leicht überarbeiteter Siri Remote

In den Gerüchten der letzten Wochen wurde ja immer wieder vermutet, dass es eine neue Siri Remote gibt. Am Design hat sich allerdings nichts verändert, wie Apple schreibt: „Die neue Siri Remote behält ihr vertrautes Design und kommt jetzt mit Unterstützung für ‚Wo ist?‘ mit ‚Genauer Suche‘ und der Möglichkeit, einen Ton auf der Fernbedienung abzuspielen – das macht es viel einfacher, sie zu finden.“ Immerhin etwas, denn bei wem ist die Siri Remote noch nicht in einer Sofaritze verschwunden?

Verbessert wird die Unterstützung von kabellosen Lautsprechern. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung:

Zum ersten Mal können Anwender mit Apple TV 4K (4. Generation) und dem HomePod mini 2 ein Surround-Sound-Erlebnis mit vier Lautsprechern schaffen. Die vier Laut­sprecher arbeiten mit dem Apple TV 4K zusammen und erkennen intelligent ihre Position im Raum, um das Audio-Timing und die Lautstärke automatisch dem Raum entsprechend zu kalibrieren. Auch der HomePod (2. Generation) kann in diesem 4‑Lautsprecher-Setup für das ultimative Audioerlebnis verwendet werden, solange vorne und hinten jeweils zwei Lautsprecher desselben Modells zum Einsatz kommen.

Rund um die weiteren Funktionen gibt es keine großen Überraschungen, soweit wir das auf den ersten Blick erkennen können. Auch der neue Apple TV 4K kann dank WLAN und Thread als Home Hub für Matter und Apple Home verwendet werden. Vorbestellungen sind ab sofort im Apple Online Store möglich, die Auslieferung erfolgt ab dem 13. November.