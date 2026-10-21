Apple erweitert sein neues Apple TV 4K um eine Funktion, die besonders für Musik- und Party-Fans interessant sein dürfte: „Whole Room Audio“ verteilt den Klang gleichmäßig auf vier HomePods im Raum. Neben klassischem Surround Sound soll damit ein Hörerlebnis entstehen, bei dem Musik und Sportkommentare von nahezu jedem Standort aus gut zu hören sind. Apple positioniert die Funktion vor allem für Situationen, in denen sich Menschen frei im Raum bewegen, statt direkt vor dem Fernseher zu sitzen.

Mit dem neuen Apple TV 4K lassen sich bis zu vier HomePods als Lautsprecherverbund nutzen. Dabei stehen zwei unterschiedliche Betriebsarten zur Auswahl: Während Surround Sound ein klassisches Heimkino-Erlebnis mit definierten Lautsprecherpositionen ermöglicht, setzt Whole Room Audio auf eine möglichst gleichmäßige Klangverteilung. Laut Apple eignet sich das besonders für Partys oder Sportabende, bei denen nicht alle Gäste in Richtung Bildschirm schauen. Die neue Option soll dafür sorgen, dass der Sound auch abseits der Couch überzeugend bleibt.

Details zur technischen Umsetzung sind bislang vor allem aus dem Software-Code bekannt. Der X-Nutzer und Leaker „pdfu“, der Apples Software seit Monaten untersucht, berichtet, dass tvOS 27.2 die beiden Audiomodi als getrennte Optionen in den Einstellungen aufführen soll. Bei aktiviertem Whole Room Audio erhalten diagonal gegenüberliegende HomePods demnach jeweils denselben linken beziehungsweise rechten Stereokanal. Dadurch wird das Stereosignal auf mehrere Positionen im Raum verteilt, anstatt die Lautsprecher ausschließlich für eine klassische Surround-Konfiguration einzusetzen.

Ältere Apple-TV-Modelle bleiben eingeschränkt

Auch bei der Auswahl der Lautsprecher soll Apple flexibel bleiben. Unterstützt werden dem Bericht zufolge vier HomePod mini 2 oder Kombinationen aus dem großen HomePod der zweiten Generation und dem kleineren Modell. Wichtig ist dabei, dass die beiden vorderen Lautsprecher untereinander sowie die beiden hinteren Lautsprecher untereinander jeweils übereinstimmen. So wäre beispielsweise eine Konfiguration mit zwei großen HomePods vorne und zwei HomePod mini 2 hinter den Zuhörern möglich.

Wer bereits ein Apple TV 4K der vorherigen Generation besitzt, kann die neue Lautsprecherkonfiguration offenbar nicht nutzen. Diese Modelle bleiben weiterhin auf zwei HomePods für Stereo-Audio beschränkt. Mit der Unterstützung von vier Lautsprechern hebt Apple das neue Modell damit nicht nur beim klassischen Heimkino-Sound, sondern auch bei der Wiedergabe von Musik und anderen Audioinhalten auf eine neue Stufe. In früheren Gerüchten wurde Whole Room Audio übrigens auch als „Party-Modus“ bezeichnet.

Das neue Apple TV 4K soll am Freitag, dem 13. November 2026, zum Preis von 349 Euro in den Handel kommen. Der HomePod mini 2 erscheint hingegen bereits am Freitag, dem 30. Oktober 2026, in insgesamt fünf Farben für jeweils 169 Euro. Beide Geräte können bereits im Apple Online Store vorbestellt werden.