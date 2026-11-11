Apple TV bekommt Gebärdensprache: Neue Funktion macht Streaming barrierefreier

Apple erweitert die eigene Streaming-Plattform Apple TV um eine neue Barrierefreiheitsfunktion: Künftig können Zuschauer ausgewählte Filme mit integrierter Gebärden-Sprachdolmetschung ansehen. Das neue Feature startet am Freitag, dem 13. November, und soll gehörlosen und schwerhörigen Menschen einen besseren Zugang zu Apples Inhalten ermöglichen. Den Auftakt macht der Film „Being Heumann“, der auf dem Leben der bekannten Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann basiert und an diesem Tag weltweit seine Streaming-Premiere feiert.

Zum Start unterstützt Apple die amerikanische Gebärdensprache (ASL) und die britische Gebärdensprache (BSL). Neben „Being Heumann“ wird auch der Film „F1“ mit entsprechender Dolmetschung angeboten. Im Laufe des Jahres sollen „Way of the Warrior Kid“ und „Greyhound“ hinzukommen. Apple kündigt außerdem an, das Angebot kontinuierlich um weitere Originalproduktionen zu erweitern.

Die Nutzung ist vergleichsweise unkompliziert: In den Einstellungen der Apple TV App lässt sich die Gebärden-Sprachoption aktivieren. Bei unterstützten Filmen und Serien erscheint anschließend eine entsprechende Auswahl während der Wiedergabe. Ein eigenes Gebärdensprache-Symbol kennzeichnet bereits in der Übersicht, welche Inhalte die Funktion unterstützen. Auch über die Suche kann man gezielt nach passenden Titeln suchen, beispielsweise mit dem Begriff „mit ASL“.

Entwicklung gemeinsam mit der Gehörlosengemeinschaft

Bei der Umsetzung hat Apple eng mit gehörlosen Menschen und Gebärdensprachlern zusammengearbeitet. Ziel war es, die Dolmetschung nicht einfach als zusätzliche Einblendung einzubauen, sondern sie möglichst harmonisch in die jeweilige Filmproduktion zu integrieren. Dabei sollen sowohl die Emotionen als auch die inhaltliche Bedeutung der Dialoge und Szenen möglichst authentisch vermittelt werden.

Eine wichtige Rolle bei „Being Heumann“ übernimmt Daniel Durant. Der Schauspieler wirkte nicht nur am Film mit, sondern leitete auch die Gebärden-Sprachdolmetschung. In einem Apple Newsroom-Artikel betont er, wie wichtig eine authentische Darstellung der eigenen Sprache auf dem Bildschirm ist. Die Übersetzung habe viel Sorgfalt erfordert, damit Emotionen und Aussagekraft der Geschichte erhalten bleiben. Auch Apple sieht das neue Angebot als wichtigen Schritt hin zu einem inklusiveren Unterhaltungserlebnis.

Damit Nutzer und Nutzerinnen passende Inhalte schneller finden, führt Apple zusätzlich eine neue Sammlung mit dem Namen „Filme & Serien mit amerikanischer Gebärdensprache“ ein. Sie bündelt unterstützte Titel an einem zentralen Ort innerhalb der Apple TV-App (App Store-Link). Zusammen mit der Kennzeichnung in der Filmauswahl und der erweiterten Suchfunktion soll das neue Angebot die Entdeckung barrierefreier Inhalte deutlich vereinfachen.

Der Streamingdienst Apple TV steht mittlerweile in 170 Ländern und Regionen zur Verfügung und kann auf zahlreichen Geräten wie dem iPhone, iPad, Mac, dem Apple TV 4K, Apple Vision Pro sowie populären Smart TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und mehr genutzt werden. Auch Roku- und Amazon Fire TV-Geräte, PlayStation und Xbox werden unterstützt. Das Abo kostet in Deutschland 9,99 Euro im Monat und kann sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden.