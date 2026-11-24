Das kommt wenig überraschend, immerhin ist es das Aushängeschild: Apple TV kündigt die fünfte Staffel von Ted Lasso an. Der Drehstart soll dabei am 14. April 2027 erfolgen, sodass die Veröffentlichung noch weit in der Zukunft liegt.

Lange erwartet, aber nicht leicht verhandelt

Das liegt an den Rahmenbedingungen: Die Serie stammt nicht von Apple selbst, sondern von Warner Bros. Television. Außerdem ist Hauptdarsteller und Produzent Jason Sudeikis dafür bekannt, sein Projekt sehr genau im Auge zu behalten. Entsprechend zäh liefen Gespräche über seinen Vertrag schon früher. Diesmal kam ein weiteres Hindernis hinzu: Am Tag des Staffelfinales schloss Paramount die Übernahme von Warner Bros. Discovery ab, der Muttergesellschaft des Studios. Die Verhandlungen fielen also mitten in die Phase der Fusion.

Den Weg frei machte schließlich Sudeikis‘ Zusage. Nun wird ein Autorenteam zusammengestellt. Laut Deadline hatte man bewusst darauf verzichtet, schon vor der Verlängerung ein „Writers‘ Room“ einzurichten. Konkrete Handlungsbögen gibt es deshalb noch nicht.

Wer kommt zurück?

Dennoch dürfte der Kern der Besetzung wieder dabei sein: Sudeikis als Ted und Brendan Hunt als Coach Beard, die beide auch an der Entwicklung beteiligt sind. Dazu kommen Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Brett Goldstein und Juno Temple. Von den Neuzugängen der vierten Staffel dürften zumindest einige bleiben, allen voran Tanya Reynolds als Coach Alice Chilton.

Bei Goldstein und Temple gibt es allerdings Fragezeichen. Goldstein ist nebenbei bei der Apple-Serie „Shrinking“ als Mitschöpfer, ausführender Produzent und wiederkehrender Gast eingespannt. Zudem entwickelt er die Prime-Video-Serie „Escorted“, produziert sie und spielt die Hauptrolle. Wie präsent Temple sein wird, ist ebenfalls offen.

Im Finale verließ Goldsteins Figur Roy den AFC Richmond, um seinen früheren Klub Chelsea zu trainieren, denn er und Keeley (Temple) erwarten ihr erstes Kind. Laut Hunt ist das aber keine Abschiedsklausel. Der Cliffhanger sei eher ein Puffer, weil beide Darsteller viel zu tun haben. Verlieren will man die beiden nicht.

Streamingzahlen überzeugen

Nach drei Jahren Pause lieferte die vierte Staffel laut Apple die erfolgreichsten ersten 54 Tage einer wiederkehrenden Apple-TV-Comedy. In den USA stellte die Serie neue Bestmarken auf: 866 Millionen Minuten in der Premierenwoche (3. bis 9. August) und 3,6 Milliarden Minuten im gesamten September. Zur Staffelmitte schwächelte sie zwar kurz, fand aber kreativ zurück zu alter Stärke und kam bei Rotten Tomatoes im Schnitt auf 90 Prozent.