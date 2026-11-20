Wenn ihr bei Apple TV ein paar Serien und Filme kennt, die ihr unbedingt schauen wollt, den Streamingdienst aber nicht zum Vollpreis abonnieren möchtet, kommt jetzt das neue Angebot ins Spiel. Zum Black Friday bietet Apple den Zugriff auf Apple TV vergünstigt an, denn berechtigte Neukunden und Rückkehrer sparen jetzt 50 Prozent in den ersten 6 Monaten.

In Zahlen bedeutet das: Statt 9,99 Euro pro Monat kostet Apple TV in den ersten 6 Monaten nur jeweils 4,99 Euro. Insgesamt zahlt ihr dann 29,94 Euro statt 59,94 Euro, was einer Gesamtersparnis von 30 Euro entspricht. Prüft auf dieser Webseite, ob ihr an der Aktion teilnehmen könnt. Wer ein aktives Abonnement hat, ist vom Deal natürlich ausgeschlossen.

Die Aktion ist nur bis zum 30. November 2026 gültig und das Abo verlängert sich automatisch zum Vollpreis, wenn ihr es vorher nicht kündigt. Setzt euch am besten eine Kalendererinnerung, damit ihr nicht ungewollt weiterzahlt.

Apple TV im November: Die Highlights

Apple TV legt im November kräftig nach: Über 30 neue Inhalte stehen an, darunter zwei Spielfilme, ein Kurzfilm, zwei neue Serien und eine neue Staffel.

Der größte Neustart ist die Crime-Serie „12 12 12“. Sie startete am 13. November mit Anthony Mackie und Jamie Dornan und beginnt mit einem spektakulären Bankraub in Zürich. Passend dazu kommt heute der Film „Way of the Warrior Kid“ an den Start. Dazu stehen die zweite Staffel von „Stick“, „Being Heumann“ und ein Peanuts-Special in den Startlöchern.

Auch bei der Barrierefreiheit gibt es Neues: Seit dem 13. November zeigt Apple TV ausgewählte Filme und Serien mit eingeblendeter Gebärdensprach-Interpretation. Und wer schon weiter plant: Die fünfte und letzte Staffel von „The Morning Show“ startet 2027.

Welche Filme und Serien könnt ihr empfehlen? Oder ist Apple TV für euch gar nicht interessant? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.