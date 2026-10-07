Apple und LG sollen gemeinsam an Smart Home Geräten arbeiten

Bläst Apple in diesem Monat zur Smart Home Attacke? Bereits in der kommenden Woche soll das „HomePad“ vorgestellt werden, ein Smart Home Hub mit vielen weiteren Funktionen. Eine offizielle Ankündigung für ein mögliches Event gibt es zwar noch nicht, dafür aber direkt die nächsten Gerüchte. Laut Bloomberg und Mark Gurman soll Apple gemeinsam mit LG einige Smart Home Geräte entwickelt haben.

LG ist im Smart Home Segment kein Unbekannter, auch wenn man sich bei den bisherigen Produkten eher auf smarte Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Fernseher konzentriert hat. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass LG vor einigen Jahren die niederländische Smart Home Zentrale Homey übernommen hat und seitdem ziemlich gut vernetzt sein dürfte.

Diese sieben Smart Home Geräte hat LG gebaut

Fakt ist jedenfalls, dass LG zuletzt sieben neue Geräte bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC eingereicht hat. Konkret geht es um: Temperatursensor, Wandthermostat, Smart Lock, Kamera, Außenkamera, Flutlichtkamera und Videotürklingel.

Diese sieben Produkte sollen laut Mark Gurman in Kooperation mit Apple entstanden sein, letztlich werden sie aber ein LG-Branding tragen. Der Apple-Experte ordnet die ganze Geschichte wie folgt ein:

Diese Vereinbarung mit sogenannten „Second-Party“-Anbietern ermöglicht es Apple, sein Ökosystem schnell zu erweitern, ohne die gesamten Kosten und die Komplexität der Herstellung und des Supports einer breiten Palette an Zubehör selbst tragen zu müssen. Apple kann zudem das Design der Produkte mitgestalten, deren Funktionen anpassen und die technische Entwicklung überwachen, während die Arbeit weitgehend unter Verschluss bleibt.

Mittlerweile erwarten wir die nächste Woche voller Spannung. An allen Ecken und Enden gibt es die unterschiedlichsten Gerüchte. Man darf gespannt sein, was sich davon am Ende alles bewahrheiten wird.