Apple verkauft jetzt Ersatzteile für das iPhone 18 Pro

Nachdem das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max seit knapp fünf Wochen im Handel erhältlich sind, bietet Apple ab sofort Ersatzteile für die neue iPhone-Generation an. Im Self-Service-Reparatur-Store stehen diverse Teile sowie Werkzeuge zum Kaufen und Leihen bereit, um eine Reparatur in Eigenleistung durchführen zu können.

Schon seit 2022 bietet Apple in teilnahmeberechtigten Regionen Ersatzteile an, darunter in den USA, Kanada und Europa. Hinzu kommen offizielle Reparaturanleitungen, die detailliert und Schritt für Schritt erklären, wie der Austausch einzelner Teile oder Komponenten funktioniert.

Für das iPhone 18 Pro stellt Apple unter anderem Ersatzteile wie die Batterie, das Display, die Frontkamera, das Gehäuse, das Mikrofon, die Platine, die Kamera, den Lautsprecher, das Rückglas, das SIM-Fach und die Taptic Engine bereit. Die entsprechenden Werkzeuge lassen sich ausleihen, um die Reparatur zu erleichtern.

Wer zum Beispiel das Kameramodul austauschen muss, bezahlt dafür weiterhin 299 Euro und damit genauso viel wie beim iPhone 17 Pro. Das ist schon etwas verwunderlich, immerhin kommt beim iPhone 18 Pro erstmals eine variable Blende zum Einsatz. Wer das defekte Kameramodul an Apple schickt, bekommt sogar eine Gutschrift, sodass sich der Preis auf 227,24 Euro reduziert.

Ersatzteile auch für zwei neue Macs

Darüber hinaus stehen im Store ab sofort auch Ersatzteile für den Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra sowie für den Mac mini mit M5 Pro und M6 zum Kauf bereit. Die Liste der Teile ist etwas kürzer als beim iPhone, unter anderem gibt es Komponenten wie Lüfter, Lautsprecher, Platinen, Akkus und Netzteile.

Klickt euch gerne in den Self-Service-Reparatur-Store von Apple, um zu prüfen, wie teuer bestimmte Teile sind. Darüber hinaus findet ihr dort auch die offiziellen Reparaturanleitungen des Unternehmens.