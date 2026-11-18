Seit einiger Zeit bietet Apple über eine eigens eingerichtete Webseite die Möglichkeit, Ersatzteile für ausgewählte Apple-Produkte zu bestellen. Spannend ist das vor allem für Reparatur-Anbieter und geschickte Besitzer von älteren, beschädigten und defekten Geräten.

Knapp einen Monat nach dem Start des iPhone Duo bietet Apple auch Ersatzteile für das erste faltbare Smartphone aus Cupertino an. Für die allermeisten Besitzer eines iPhone Duo dürfte das noch nicht wirklich spannend sein, immerhin befinden sich alle Geräte noch in der Garantie. Spannend könnte es höchstens bei einem selbst verschuldeten Schaden ohne AppleCare werden.

Diese Ersatzteile bietet Apple für das iPhone Duo an

Für das iPhone Duo werden unter anderem die folgenden Teile angeboten: Akkus, äußere Frontkamera, äußeres Display, FaceTime-Kamera, Gehäuse, Hauptmikrofon, hinteres Glas, inneres Display, innere Displayeinheit, Kamera, Lautsprecher oben, Lautsprecher unten, Lautstärketasten, Logikboard, Taptic Engine, Touch-ID- und Kamerasteuerung und der USB-C-Anschluss.

Und die Preise? Die hängen natürlich immer stark vom Bauteil ab. Das innere Display kostet mal eben schlanke 578,99 Euro, hinzu kommen noch verschiedene Kleinteile. Die beiden im iPhone Duo verbauten Batterien kosten jeweils 135,01 Euro.

Ebenso verfügbar sind die für die Reparatur notwendigen Handbücher, hier werden die einzelnen Schritte und die benötigten Werkzeuge ganz genau erklärt. Ihr findet dort auch Anleitungen für andere iPhones sowie verschiedene iPads, MacBooks, Desktop-Computer, Displays sowie Beats-Produkte.

Ich bin an dieser Stelle ganz ehrlich: Mein Geschick und meine Geduld reichen definitiv nicht aus, um ein iPhone selbst zu reparieren. Habt ihr euch daran schon mal versucht und vielleicht sogar Ersatzteile direkt bei Apple bestellt? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.