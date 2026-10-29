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Apple verkauft neues Reise-Adapter-Kit für 45 Euro

Alte Netzteile sind nicht mehr kompatibel

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Reise-Adapter-Kit

Nachdem Apple das Reise-Adapter-Kit aus dem Sortiment genommen hat, kehrt es jetzt in einer Neuauflage zurück. Der Grund dafür ist relativ simpel, denn Apple hat die Steckerverbindung umgebaut, da dies laut Vorschriften unumgänglich war. Der neue „Netzanschluss 2“ ist nicht mehr mit den alten Ladegeräten kompatibel, sodass die neuen Adapter nur mit den neuen Netzteilen funktionieren.

Ohnehin bietet das Reise-Adapter-Kit lediglich fünf Stecker, aber kein Ladegerät. Dieses müsst ihr separat kaufen, wobei ihr zwischen einem Power Adapter mit 70 Watt und einem mit 140 Watt wählen könnt. Das Kit enthält fünf austauschbare Netzstecker:


  • Typ A: Nordamerika, Japan
  • Typ C: Kontinentaleuropa, Brasilien
  • Typ D: Indien
  • Typ G: Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Singapur
  • Typ I: Australien, Neuseeland

Das bedeutet auch: Das neue Reise-Adapter-Kit ergibt nur in Kombination mit einem Apple Power Adapter Sinn. Wer noch alte Netzteile, zum Beispiel vom MacBook, im Einsatz hat, kann die neuen Stecker nicht auf das alte Netzteil stecken. Das ist schon ziemlich ärgerlich, und Apple schiebt die Neugestaltung auf „aktualisierte Vorschriften“. Was das genau bedeutet, lässt das Unternehmen aber offen.

Anschluss des Power Adapter von Apple
Alter und neuer Anschluss im Vergleich.

Der neue 70-Watt-Power-Adapter von Apple kostet 65 Euro, während die Version mit 140 Watt 119 Euro kostet. Ihr müsst also mehr als 100 Euro investieren, wenn ihr die Reiseadapter zusammen mit einem Netzteil betreiben wollt.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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