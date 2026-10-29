Apple verkauft neues Reise-Adapter-Kit für 45 Euro

Nachdem Apple das Reise-Adapter-Kit aus dem Sortiment genommen hat, kehrt es jetzt in einer Neuauflage zurück. Der Grund dafür ist relativ simpel, denn Apple hat die Steckerverbindung umgebaut, da dies laut Vorschriften unumgänglich war. Der neue „Netzanschluss 2“ ist nicht mehr mit den alten Ladegeräten kompatibel, sodass die neuen Adapter nur mit den neuen Netzteilen funktionieren.

Ohnehin bietet das Reise-Adapter-Kit lediglich fünf Stecker, aber kein Ladegerät. Dieses müsst ihr separat kaufen, wobei ihr zwischen einem Power Adapter mit 70 Watt und einem mit 140 Watt wählen könnt. Das Kit enthält fünf austauschbare Netzstecker:

Typ A: Nordamerika, Japan

Typ C: Kontinentaleuropa, Brasilien

Typ D: Indien

Typ G: Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Singapur

Typ I: Australien, Neuseeland

Das bedeutet auch: Das neue Reise-Adapter-Kit ergibt nur in Kombination mit einem Apple Power Adapter Sinn. Wer noch alte Netzteile, zum Beispiel vom MacBook, im Einsatz hat, kann die neuen Stecker nicht auf das alte Netzteil stecken. Das ist schon ziemlich ärgerlich, und Apple schiebt die Neugestaltung auf „aktualisierte Vorschriften“. Was das genau bedeutet, lässt das Unternehmen aber offen.

Der neue 70-Watt-Power-Adapter von Apple kostet 65 Euro, während die Version mit 140 Watt 119 Euro kostet. Ihr müsst also mehr als 100 Euro investieren, wenn ihr die Reiseadapter zusammen mit einem Netzteil betreiben wollt.

Angebot Apple 140W USB-C Power Adapter (Netzteil) ​​​​​​​(Neues Modell) Der 140W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs

Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Ladekabeln

Hier geht es günstiger

Wer Geld sparen will, greift zu einem universellen Reiseadapter. Für rund 80 Euro gibt es den smarten Adapter von Anker, der nicht nur ein Display bietet, sondern auch 100 Watt Output. Für etwas mehr als 40 Euro gibt es von Momax den klassischen Adapter mit 70 Watt.