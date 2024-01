Apple verlegt Siri-Evaluationsteam von San Diego nach Austin

Laut diversen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Apple verlegt das Unternehmen sein Siri-Evaluationsteam von San Diego in das mehr als 2.000 km entfernte Austin im Bundesstaat Texas. Circa 120 Mitarbeitende haben nun die Wahl, ob sie von der Südküste an die Nordküste ziehen wollen oder ob sie stattdessen das Unternehmen verlassen.

Apple bestätigt diese Nachricht, über die erstmals von Mark Gurman von Bloomberg berichtet worden war, mit folgendem Statement:

„Wir führen unsere Data Operations Annotations Teams in den USA auf unserem Campus in Austin zusammen, wo ein Großteil des Teams bereits ansässig ist. Alle derzeit Beschäftigten werden die Möglichkeit haben, ihre Rolle bei Apple in Austin fortzusetzen. Wir fühlen uns San Diego, wo wir stark gewachsen sind, sehr verpflichtet und stellen weiterhin neue Mitarbeiter ein, da wir unsere erstklassigen Ingenieurteams ausbauen.“