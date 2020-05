Apple veröffentlicht iOS 13.5 mit Corona-Tracking-Schnittstelle

Bereits am Montag hat Apple die Golden Master an registrierte Entwickler verteilt, nun ist die Öffentlichkeit an der Reihe. Ab sofort lassen sich iOS 13.5 auf das iPhone und iPadOS 13.5 auf das iPad laden. Mit dabei vor allem zwei Neuerungen: Die Corona-Tracking-Schnittstelle steht ab sofort zur Verfügung, außerdem funktioniert Face ID beim Tragen einer Maske nun etwas anders.

Wichtig ist vor allem die Corona-Tracking-Schnittstelle, die im Health-Bereich zu finden ist. Bevor hier allerdings Daten gesammelt und abgeglichen werden, muss allerdings eine zusätzliche App einer Gesundheitsbehörde installiert werden. In Deutschland ist diese App noch in Arbeit.

Der offizielle Changelog von Apple im Überblick

iOS 13.5 beschleunigt den Zugriff auf das Codefeld auf Geräten mit Face ID, falls eine Gesichtsmaske getragen wird. Für COVID-19-Kontaktverfolgungs-Apps von Gesundheitsbehörden wird die Exposure Notification API (API für Kontaktmitteilungen) zur Verfügung gestellt. Das Update bietet zudem eine Option zum Steuern der automatischen Hervorhebung von Videokacheln in FaceTime-Gruppenanrufen sowie Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Face ID und Code

Vereinfachtes Entsperren von Geräten mit Face ID beim Tragen einer Gesichtsmaske

Automatische Anzeige des Codefelds nach dem Aufwärtsstreichen unten auf dem Sperrbildschirm, wenn eine Gesichtsmaske getragen wird

Ermöglicht auch die Authentifizierung für den App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes und andere Apps, die die Anmeldung mit Face ID unterstützen

Kontaktmitteilungen

Exposure Notification API zur Unterstützung von COVID-19-Kontaktverfolgungs-Apps von Gesundheitsbehörden

FaceTime

Option zum Steuern der automatischen Hervorhebung von Videokacheln in FaceTime-Gruppenanrufen, mit der die Größe der Videokachel des sprechenden Teilnehmers nicht verändert wird

Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen.

Behebung eines Problems, bei dem Benutzern beim Versuch, Videostreams einiger Websites wiederzugeben, ein schwarzer Bildschirm angezeigt werden kann

Korrektur eines Problems im Share-Sheet, bei dem möglicherweise keine Vorschläge und Aktionen geladen werden

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT201222