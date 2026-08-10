Apple veröffentlicht iOS 26.6.1 und iPadOS 26.6.1

Apple startet mit Schwung in die neue Woche und liefert gleich eine ganze Wagenladung neuer Updates. Wir bringen euch auf den neuesten Stand der Dinge und werfen gleich noch einen Blick voraus, was sich im Herbst auf iPhone und iPad tun wird.

Los geht es erst einmal mit den Aktualisierungen, die bereits für alle Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen. Heute Abend hat Apple iOS 26.6.1 für das iPhone und iPadOS 26.6.1 für das iPad veröffentlicht. Das Update soll Sicherheitsverbesserungen liefern, hier die offizielle Update-Notiz von Apple:

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates und optimiert den Spotlight-Index, um diesen für iOS 27 vorzubereiten.

Begleitend dazu hat Apple auch den Mac mit einem Update versorgt. Hier steht macOS Tahoe‌ 26.6.2 zum Download bereit. Was genau hat sich mit diesem Update getan? Auch hier stets eine „Sicherheitskorrektur“ im Mittelpunkt.

Registrierte Entwickler bekommen neue Beta-Versionen

Und auch in Richtung Herbst ist Apple weiter fleißig. Seit wenigen Minuten können registrierte Entwicklerinnen und Entwickler die jeweils fünfte Beta-Version von iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 und Co. herunterladen. Welche Neuerungen es vor allem für iPhone und iPad gibt, werden wir spätestens bis morgen Vormittag für euch herausfinden.

In den kommenden Tagen dürfte es dann auch eine neue Public Beta für iPhone und iPad geben, hier ist einfach noch ein kleines bisschen Geduld gefragt.